Τέμπη: Οργή και αγανάκτηση για τις συνθήκες ασφυξίας στη δίκη, ζητούν να βρεθεί άλλος χώρος

Την 1η Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στη σημερινή ακρόαση έγινε αντιληπτή η ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε να φιλοξενήσει 200 δικηγόρους και 350 μάρτυρες. Συγγενείς και δικηγόροι ζήτησαν τη μεταφορά της δίκης σε άλλο χώρο ή ακόμα και σε άλλη πόλη.

Η δίκη διεξάγεται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας) όπου υπάρχουν διάφορα επίπεδα μέσα στο ακροατήριο από τα οποία μπορεί κάποιος να παρακολουθεί την εξέλιξη της δίκης μέσω τηλεόρασης. Ωστόσο η κύρια αίθουσα με την έδρα του δικαστηρίου γέμισε ασφυκτικά με δικηγόρους, συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, δημοσιογράφους και άλλους πολίτες με τους συνηγόρους να θέτουν το θέμα της ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης ενώ και οι συγγενείς διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός πως ήταν αναγκασμένοι να στέκονται όρθιοι.

Αίτημα για διακοπή της δίκης

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις συνθήκες ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος: «Η κατάσταση που βιώνουμε ως δικηγόροι είναι απαράδεκτη. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να προχωρήσει η δίκη αλλά δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες». Να σημειωθεί πως αρκετοί Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο κ. Κουτσολάμπρος μετά από αρκετές διακοπές της έδρας υπέβαλε αίτημα για διακοπή της σημερινής συνεδρίασης με βάση το άρθρο 22 και την παράγραφο 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών προκειμένου να βρεθεί άλλη λύση για την αίθουσα.

Η εισαγγελέας της Έδρας απέρριψε την πρόταση «δεν υπάρχει χώρος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης». Το δικαστήριο στη συνέχεια αποφάσισε την πρόοδο της δίκης αλλά μόνο μέχρι και την νομιμοποίηση των κατηγορουμένων εκφωνώντας τα ονόματά τους. Ωστόσο η απόφαση της προέδρου προκάλεσε τις αντιδράσεις των συγγενών στο ακροατήριο καθιστώντας αδύνατη τη συνέχεια της εκφώνησης των ονομάτων με την πρόεδρο να ανακοινώνει τη διακοπή και τη συνέχεια της δίκης την 1η Απριλίου.

Μαντάς: Θα πάρουμε πρωτοβουλίες να βρεθεί νέος χώρος

Ο αντιπρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, Θεόδωρος Μαντάς δήλωσε ότι θα πάρουν πρωτοβουλίες ώστε να βρεθεί νέος χώρος. «Δυστυχώς, βρεθήκαμε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη: η αίθουσα την οποία συναντήσαμε, όχι αίθουσα δικαστηρίου δεν μπορεί να θυμίζει, αλλά αντίθετα έναν εξαιρετικά υποβαθμισμένο χώρο για τη διεκπεραίωση μιας δίκης με αυτά τα τόσο σημαντικά χαρακτηριστικά».. «Από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας τοποθετηθήκαμε και ζητήσαμε από το δικαστήριο να διακόψει πριν καν ξεκινήσει, με τρόπο τέτοιοι… ώστε να εξευρεθεί ο αναγκαίος χρόνος και να εξασφαλιστεί αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει, να υπηρετεί τους κανόνες και το κράτος δικαίου στο επίπεδο της υποδομής. Γιατί δίκαιη δίκη σε υποβαθμισμένη αίθουσα, σε υποβαθμισμένους χώρους απονομής ποινικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να υπάρξει. Η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας στις αμέσως επόμενες ημέρες θα πάρει πρωτοβουλίες προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου και με τη δική μας συμβολή να διασφαλίσουμε ότι η δίκη αυτή θα μεταφερθεί και θα διεξαχθεί σε αίθουσα με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νομικός μας πολιτισμός και οι κανόνες δικαίου».

Κωνσταντοπούλου: Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης να παραιτηθεί. «Ακούσαμε πολλά παχιά λόγια από την κυβέρνηση ότι εξασφάλισε όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η δίκη. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν να μη βιντεοσκοπεί κανείς. Γιατί αυτήν την ντροπή δεν ήθελαν να τη δει κάνες. Καλώ τα ΜΜΕ να μην βγουν από την αίθουσα την επόμενη φορά. Και να καταδείξουν τις συνθήκες τρώγλης και της βαρύτατης προσβολής της αξιοπρέπειας ανθρώπων που έχασαν τους συγγενείς τους και της αντοχής των επιζώντων και επιζωσών που όλοι δοκιμάστηκαν. Καλω τον κ. Σεβαστιάδη να παραιτηθεί. Είναι η ελάχιστη πράξη ευθιξίας που θα μπορούσε να κάνει. Καλώ και τον κ. Φλωρίδη να παρατηθεί και κατά τη δήλωση της παραίτησης του να μας δώσει τα στοιχεία για το που πήγαν τα χρήματα για την κατασκευή της αίθουσας για τη δίκη των Τεμπών. Να μας πει σε ποιες τσέπες πήγαν».

Ξυλουγρίδης: Δεν εξασφαλίζονται εχέγγυα κράτους δικαίου

Ο ποινικολόγος Αντώνης Ξυλουγρίδης τόνισε ότι δεν εξασφαλίζονται τα εχέγγυα του κράτους δικαίου. «Μια έναρξη της δίκης των Τεμπών, μιας δίκης με υψηλή συμβολική και θεσμική αξία, έπρεπε να αποτελέσει το ύψιστο εχέγγυο διασφάλισης απονομής δικαιοσύνης. Αντίθετα, είδαμε τι σημαίνει ανοργανωσιά του κράτους στην πράξη: στοιβαγμένοι, 200 και πλέον δικηγόροι, 36 κατηγορούμενοι, πάνω από 350 μάρτυρες. Καλούμαστε να μετέχουμε σε μια δίκη που δεν διασφαλίζει τα εχέγγυα ενός κράτους δικαίου και πάνω απ’ όλα δεν δίνει την αίσθηση ότι θα απονεμηθεί δικαιοσύνη στο έπακρον. Ζήτησαν οι συγγενείς απ’ την αρχή το αυτονόητο: να διασφαλιστούν οι συνθήκες μιας δίκαιης δίκης.

Αντιθέτως, ήρθαμε σήμερα εδώ σε ένα κατάλληλο κτίριο, με μια απαράδεκτη συμπεριφορά και μεταχείριση, με 50 κλούβες των ΜΑΤ απ’ έξω, και ούτε τα ελάχιστα εχέγγυα μιας διαδικασίας όπως αρμόζει σε μια τόσο σημαντική δίκη για όλους τους συγγενείς, τα θύματα και τους τραυματίες. Λυπάμαι πραγματικά γι’ αυτή τη συμπεριφορά, και λυπάμαι πιο πολύ για όσους κουνούσαν το δάχτυλο τρία χρόνια και έλεγαν ότι αυτή η δίκη θα είναι μια δίκη παράδειγμα. Λυπάμαι πραγματικά».

Λιποθυμία επιζήσασας

Από την πλευρά της η δικηγόρος της Αργυρής Παπαθανασίου, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου μίλησε για το πόσο επίπονη ήταν η κατάσταση για τους επιζώντες των Τεμπών. «Σήμερα είχαμε επίπονες και επιζήσασες μέσα στην αίθουσα αυτή, οι οποίοι βίωσαν ασφυξία, τραγικές συνθήκες που δεν χώρα η ανθρώπινος νους το βράδυ του εγκλήματος και κάποιοι τους ανάγκασαν να το ξαναζήσουν, με αποτέλεσμα να έχουν λιποθυμία επιζήσασας και κρίσεις πανικού μέσα στην αίθουσα».

Καρυστιανού: Ήμασταν 700 άνθρωποι σαν ποντίκια

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης κατήγγειλε τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αίθουσα. «Μέσα ήμασταν 700 άνθρωποι τουλάχιστον, σε μία κλειστή αίθουσα, χωρίς παράθυρα, με δύο πόρτες οι οποίες έκλειναν μόλις έμπαινε μέσα η έδρα. Σαν τα ποντίκια, σαν σαρδέλες, δεν έχω βρεθεί σε χειρότερες συνθήκες. Όρθιοι, να μην ξέρουμε ποιος κάθεται δίπλα μας, να σας πω ότι εμείς και τραυματίες καθόμασταν στα εδώλια των κατηγορουμένων, γιατί δεν είχε πού να σταθούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν όρθιοι, δεν υπήρχε ούτε ένα μέτρο κενός χώρος. Όλα τα καθίσματα φυσικά κατειλημμένα και όλος ο ελεύθερος χώρος οι διάδρομοι, ο ένας πάνω στον άλλον και να έχουμε την έδρα να μας λέει ότι αυτές είναι οι συνθήκες που πρέπει να γίνει η δίκη».

Έστρεψε τα βέλη της και προς την κυβέρνηση, με αιχμή τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε ότι φέρει ευθύνη για την επιλογή και τη διαμόρφωση του χώρου. «Αυτή την εντολή έχει δώσει ο κύριος Φλωρίδης, με την υπέροχη αίθουσα… Πόσο; Ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι λοιπόν η αίθουσα που… Δεν ξέρω αν χωράει 200 άτομα. Πρέπει εμείς 700 άνθρωποι να ζωριστούμε, να κλειστούμε εκεί μέσα για να γίνει αυτή η δίκη παρωδία, η οποία φαίνεται βέβαια ότι γίνεται ουσιαστικά εντελώς διεκπεραιωτικά, να τελειώνει, να το κλείνουμε το θέμα» σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Εξέφρασε, δε, έντονη απογοήτευση για τη στάση της έδρας, σημειώνοντας ότι παρά τις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες, επιχειρήθηκε να προχωρήσει η διαδικασία υπό όρους που, κατά την ίδια, δεν συνάδουν ούτε με τη σοβαρότητα της υπόθεσης ούτε με τον σεβασμό που οφείλεται στους παρισταμένους.

Η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, Κανέλα Ανδρεαδη δήλωσε «Θέλω δίκαιη δίκη. Δεν ήξερε πάλι ο κ. Μητσοτάκης τι έπρεπε να κάνει; Στην Ευρώπη πάμε, όλα τα ξέρουμε, δεν ήξερε πάλι πως πάνε τα πράγματα; Να είναι τόσοι γονείς εδώ τόσοι δικηγόροι, και να μας έχουν σαν τα σκουλήκια;».

36 κατηγορούμενοι

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου -όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, Hellenic Train– και του Υπουργείο Μεταφορών, με τους 33 να κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος.

Τα βασικά αδικήματα είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Να σημειωθεί πως έξω από το Συνεδριακό Κέντρο υπήρξε κινητοποίηση φορέων και πολιτών, από διάφορα μέρη της Ελλάδας με ομάδα διαδηλωτών να γράφει στον δρόμο με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας.

