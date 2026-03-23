Δίκη για τα Τέμπη: Νέα διακοπή για να αποφασίσουν για την αίθουσα – Οργή από συγγενείς και δικηγόρους για την ακαταλληλότητα της: «Ντροπή και απαξίωση» δήλωσε η Καρυστιανού – Live οι εξελίξεις

Ξεκίνησε στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που σημειώθηκε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αμαξοστοιχίες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, η πλειονότητα των οποίων 15 έως 25 ετών, και να τραυματιστούν εκατοντάδες.

Η διαδικασία ξεκίνησε με ζητήματα σχετικά με τη χωρητικότητα και την επάρκεια της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου.

Η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ανέβηκε ακριβώς στις 9.00 με δικηγόρους από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας να θέτουν ζήτημα για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ανδρέας Κουτσολάμπρος δήλωσε στο δικαστήριο: «Η κατάσταση που βιώνουμε ως δικηγόροι είναι απαράδεκτη. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να προχωρήσει η δίκη αλλά δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες».

Να σημειωθεί πως η αίθουσα είναι γεμάτη με συγγενείς θυμάτων, δικηγόρους και δημοσιογράφους.

Το δικαστήριο διέκοψε μέχρι τις 10.40 οπότε και θα ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

«Πολύ χαμηλές προσδοκίες»

Η Μαρία Καρυστιανού έφτασε στο Γαιόπολις εκφράζοντας την αγωνία των οικογενειών για την απόδοση δικαιοσύνης.

Η κυρία Καρυστιανού σημείωσε πως προσέρχεται στη διαδικασία με «πολύ χαμηλές προσδοκίες», καθώς, όπως τόνισε, ειδικά για τον θάνατο του παιδιού της που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ούτε έρευνα, ούτε υπάρχει κάποιος κατηγορούμενος. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι ούτε για τη σύμβαση 717, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η Hellenic Train κατηγορείται μόνο για πλημμέλημα.

Σύμφωνα με την ίδια, οι χειρισμοί αυτοί δείχνουν πως δεν υπάρχει καλή πρόθεση για να βγει η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι.

«Προφανώς επειδή είναι υψηλά ιστάμενοι προστατεύονται», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μαζί με αυτούς προστατεύονται και οι εκτελούντες τις εντολές τους, οι οποίοι αν και δεν είναι πολιτικά πρόσωπα και δεν έχουν ασυλία, παραμένουν στο απυρόβλητο.

Ασλανίδης: Να αποδοθεί δικαιοσύνη

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική δίκη, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες που διαδηλώνουν σήμερα έξω από τα δικαστήρια και συμπαραστέκονται στις οικογένειες, διεκδικώντας, όπως είπε, να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες έχουν σταθμεύσει κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ενώ πολυάριθμη είναι και η παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

