Τέμπη – Παύλος Ασλανίδης: «Αυτό που ζητάμε είναι η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων» (Video)

Αίτημα για τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών θα καταθέσει ο συνήγορος του Παύλου Ασλανίδη, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, προσερχόμενος στην αίθουσα όπου θα πραγματοποιηθεί η δίκη.

Αναλυτικά, ο Παύλος Ασλανίδης είπε ότι «θα καταθέσουμε αίτημα, ώστε να επιτραπεί η τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη, καθώς πληροφορηθήκαμε ότι έχει απαγορευτεί.

Η δίκη αυτή ξεκινά με μεγάλη καθυστέρηση και, κατά τη γνώμη μας, απουσιάζουν από το κατηγορητήριο πρόσωπα που θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ ως κατηγορούμενοι. Δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train, παρά μόνο σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ δεν υπάρχει και καμία αναφορά για τα 28 παιδιά που απανθρακώθηκαν από τη φονική έκρηξη.

Ξεκινά η διαδικασία και ακόμη δεν έχουμε λάβει απάντηση για τα αιτήματα εκταφής. Περιμένουμε το Δικαστικό Συμβούλιο της Λάρισας να αποφανθεί, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, ακόμη και στο εξωτερικό, όπως είχαμε ζητήσει από την αρχή.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι υπομονή και κουράγιο για όλους τους γονείς και τους συγγενείς που περνούν αυτόν τον Γολγοθά. Σήμερα αναμένεται μια πρωτόγνωρη κινητοποίηση, με εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη χώρα, ακόμη και από την Κρήτη. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη στήριξη – είναι η δύναμη που μας κρατάει όρθιους για να διεκδικήσουμε δικαιοσύνη.

Για εμάς, δικαίωση θα ήταν να επιστρέψουν τα παιδιά μας πίσω – κάτι που δεν γίνεται. Αυτό που ζητάμε είναι η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Είναι θλιβερό ότι, μετά από έναν χρόνο, δεν έχει φυλακιστεί κανείς και πολλοί από όσους θεωρούμε υπεύθυνους κυκλοφορούν ελεύθεροι».

