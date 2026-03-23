Ταξί: Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα – Πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι οδηγοί ταξί, εκφράζοντας έντονη αντίθεση στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο «απειλεί τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και υπονομεύει τον ρόλο του ταξί ως μέσου δημόσιας μεταφοράς».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί καλεί τα σωματεία και τα περιφερειακά συμβούλια του κλάδου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών (οδός Μάρνης 17).

Μετά τη συγκέντρωση, θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινοβουλευτική διαδικασία για το νομοσχέδιο.

Πόσο θα διαρκέσει η απεργία

Η απεργία θα διαρκέσει από τις 05:00 το πρωί της Δευτέρας έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης, με σύνθημα «κανένα ταξί στους δρόμους».

Η Ομοσπονδία τονίζει τη σημασία μαζικής συμμετοχής από όλη τη χώρα, με λεωφορεία να μεταφέρουν τους συναδέλφους στην Αθήνα.

«Η δύναμή μας είναι η φωνή και η παρουσία μας. Τη Δευτέρα θα την αποδείξουμε όλοι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

ΣΑΤΑ: «Απαράδεκτες οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου»

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής χαρακτηρίζει τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «απαράδεκτες», τονίζοντας ότι μπορεί να δημιουργηθούν στρεβλώσεις εις βάρος των επαγγελματιών στο μέλλον, ακόμα και μέσω υπουργικών αποφάσεων.

Το ΣΑΤΑ καταλήγει ότι θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της μαζικής συμμετοχής για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου.

Διαβάστε επίσης

Αγωνία για 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης

Ο “πληγωμένος γίγαντας” USS Gerald R. Ford, και το προβληματικό σενάριο για τη Σούδα – Τι συνέβη με τη φωτιά στα πλυντήρια

Ώρα Δικαιοσύνης για τα Τέμπη: Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι με φόντο λάθη, παραλείψεις και προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν