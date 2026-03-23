23.03.2026 07:07

Ταξί: Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα – Πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι οδηγοί ταξί, εκφράζοντας έντονη αντίθεση στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο «απειλεί τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και υπονομεύει τον ρόλο του ταξί ως μέσου δημόσιας μεταφοράς».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί καλεί τα σωματεία και τα περιφερειακά συμβούλια του κλάδου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών (οδός Μάρνης 17).

Μετά τη συγκέντρωση, θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινοβουλευτική διαδικασία για το νομοσχέδιο.

Πόσο θα διαρκέσει η απεργία

Η απεργία θα διαρκέσει από τις 05:00 το πρωί της Δευτέρας έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης, με σύνθημα «κανένα ταξί στους δρόμους».

Η Ομοσπονδία τονίζει τη σημασία μαζικής συμμετοχής από όλη τη χώρα, με λεωφορεία να μεταφέρουν τους συναδέλφους στην Αθήνα.

«Η δύναμή μας είναι η φωνή και η παρουσία μας. Τη Δευτέρα θα την αποδείξουμε όλοι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

ΣΑΤΑ: «Απαράδεκτες οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου»

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής χαρακτηρίζει τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «απαράδεκτες», τονίζοντας ότι μπορεί να δημιουργηθούν στρεβλώσεις εις βάρος των επαγγελματιών στο μέλλον, ακόμα και μέσω υπουργικών αποφάσεων.

Το ΣΑΤΑ καταλήγει ότι θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της μαζικής συμμετοχής για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου.

Διαβάστε επίσης

Αγωνία για 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης

Ο “πληγωμένος γίγαντας” USS Gerald R. Ford, και το προβληματικό σενάριο για τη Σούδα – Τι συνέβη με τη φωτιά στα πλυντήρια 

Ώρα Δικαιοσύνης για τα Τέμπη: Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι με φόντο λάθη, παραλείψεις και προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

BUSINESS

Αεροπορικές εταιρείες: Κρίση μετά την πανδημία φέρνει αυξήσεις εισιτηρίων, πιέσεις και φόβους καυσίμων

ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση από ΔΟΕ: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες – Καμία χώρα δεν είναι άτρωτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Οι πολίτες διαφωνούν με την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ζητούν αυστηρή ουδετερότητα – Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί

BUSINESS

Lavipharm: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με άνοδο πωλήσεων, κερδών και μείωση δανεισμού ομίλου

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Παύλος Ασλανίδης: «Αυτό που ζητάμε είναι η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων» (Video)

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη σε ΗΠΑ: Αν επιτεθείτε στο Χαργκ θα επεκτείνουμε τη σύγκρουση στην Ερυθρά θάλασσα

