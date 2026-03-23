Αγωνία για 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για 34χρονο δύτη, ο οποίος φέρεται να εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι πιλότος και έμπειρος στις καταδύσεις. Είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με έναν ακόμα δύτη. Το θαλάσσιο σημείο, μόλις λίγα μέτρα από την ακτή, περιλαμβάνει ένα γνωστό πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων, με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα.

Ο συνοδός δύτης ανέβηκε μόνος του στην επιφάνεια γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής και ενημέρωσε τις Αρχές για τον πιθανό εγκλωβισμό του 34χρονου.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένων σπηλαιολόγων-δυτών από ιδιωτικά καταδυτικά συνεργεία.

Η επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών υπόγειων ρευμάτων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος ήταν εφοδιασμένος με συσκευή που του επέτρεπε να έχει επιπλέον οξυγόνο για 3–5 ώρες και υποβρύχιο σκούτερ, για υποβοήθηση της κίνησης κατά την κατάδυση.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

