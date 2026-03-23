ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 08:27
23.03.2026 06:55

Αγωνία για 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης

limanakia new

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για 34χρονο δύτη, ο οποίος φέρεται να εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι πιλότος και έμπειρος στις καταδύσεις. Είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με έναν ακόμα δύτη. Το θαλάσσιο σημείο, μόλις λίγα μέτρα από την ακτή, περιλαμβάνει ένα γνωστό πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων, με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα.

Ο συνοδός δύτης ανέβηκε μόνος του στην επιφάνεια γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής και ενημέρωσε τις Αρχές για τον πιθανό εγκλωβισμό του 34χρονου.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένων σπηλαιολόγων-δυτών από ιδιωτικά καταδυτικά συνεργεία.

Η επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών υπόγειων ρευμάτων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος ήταν εφοδιασμένος με συσκευή που του επέτρεπε να έχει επιπλέον οξυγόνο για 3–5 ώρες και υποβρύχιο σκούτερ, για υποβοήθηση της κίνησης κατά την κατάδυση.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

google_news_icon

aerodromio-1
fysiko-aerio-134-new
kalpi-123
Lavipharm
diki_aslanidis_new
bakaliaros_afalatosi2
NIKOS_PLAKIAS_270125
tsagkarakis
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
iran_missile_new_5678
aerodromio-1
fysiko-aerio-134-new
kalpi-123
