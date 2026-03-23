Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας: Ο Μάρτης «γιορτάζει» με το πιο κυκλοθυμικό του πρόσωπο!

Σήμερα Δευτέρα , η επιστημονική κοινότητα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας, όμως ο καιρός φαίνεται πως αποφάσισε να τιμήσει την ημέρα με τον δικό του, ιδιόρρυθμο τρόπο, καθώς διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα και το φθινοπωρινό σκηνικό έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Ο Μάρτης μας υπενθυμίζει ότι οι βροχές και η αστάθεια είναι στο DNA του και έτσι θα κυλήσει όλη η ερχόμενη εβδομάδα, με κύρια χαρακτηριστικά τα σύννεφα, τις βροχές και την αισθητή ψύχρα.

Για σήμερα Δευτέρα, ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ πιο έντονα φαινόμενα και πιθανές καταιγίδες αναμένονται στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Πελοπόννησο και το Ιόνιο, με χιονοπτώσεις να σημειώνονται στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επιμείνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Αν και η θερμοκρασία κάνει μια προσπάθεια να ανέβει, το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 15-17 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας την ψύχρα αισθητή λόγω της υγρασίας.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση θα είναι «μουντή», με την Αττική να περιμένει νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών αλλά και κάποια ανοίγματα με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 16 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το μεσημέρι δίνοντας τοπικές βροχές και τον υδράργυρο μέχρι τους 15 βαθμούς.

Η εικόνα θα παραμείνει παρόμοια και την Τρίτη, με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας και πιθανές καταιγίδες στις ίδιες περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί υπό το βλέμμα της συννεφιάς και με κάποιες ψιχάλες να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ κάποιες χιονοπτώσεις αναμένονται ακόμα στα ορεινά μας. Αν και το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 14 με 16 βαθμούς, οι ενισχυμένοι βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο θα κάνουν το κρύο να φαίνεται πιο τσουχτερό. Ο Μάρτιος αρνείται να παραδώσει τα σκήπτρα στην άνοιξη χωρίς μάχη ακόμα και την Τετάρτη ανήμερα της εθνικής μας εορτής, την ημέρα της εθνικής μας επετείου. Περιμένουμε νεφώσεις, ψύχρα και σκόρπια ψιλόβροχα σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Οι βροχές στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και κυρίως την Κρήτη, όπου θα πέσει το περισσότερο νερό με πιθανές καταιγίδες, θα δυσκολέψουν τις μαθητικές παρελάσεις. Αλλά και στη στρατιωτική μας παρέλαση στην Αθήνα, όλα δείχνουν πως θα είμαστε με μπουφανάκια και ομπρελίτσες, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, οπότε και ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η αστάθεια αυτή θα μας συνοδεύσει μέχρι και το τέλος του μήνα, αφού ο Μάρτιος αποφάσισε να μας αποχαιρετήσει με το πιο κυκλοθυμικό του πρόσωπο. Απολαύστε το μεσημεριανό σας και αφήστε τον καιρό να κάνει τα δικά του· εξάλλου, αυτή η βροχή είναι που θα φέρει τα λουλούδια του Απρίλη!

Να έχετε μια ήρεμη Δευτέρα και μια καλή εβδομάδα!

