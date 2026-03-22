Σέρρες: Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία

Σοβαρό τροχαίο με ένα άτομο σε κρίσιμη κατάσταση, σημειώθηκε απόψε στις Σέρρες, στη διασταύρωση του Λευκώνα.

Σύμφωνα με το lionnews, ένας νεαρός άνδρας δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στις 20:15. Το όχημά του μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, ενώ στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού του για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Σερρών.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, ο νεαρός έφερε πολλαπλά και σοβαρά τραύματα, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σταθεροποιήσουν πριν τη διακομιδή του.

Ο φύλακας της ΔΥΠΑ, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το νεαρό σοβαρά τραυματισμένο είπε χαρακτηριστικά: «Μόλις άκουσα το δυνατό ‘μπαμ’, έτρεξα αμέσως στο σημείο. Η εικόνα ήταν σοκαριστική».

Προς το παρόν η τροχαία αναζητά τα αίτια του τροχαίου. Δεν έχει υπάρξει σύγκρουση, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει εμπλακεί κι άλλο όχημα, καθώς και αν ευθύνεται η ολισθηρότητα του δρόμου στο σημείο ή υπερβολική ταχύτητα.

Μυτιλήνη: Απέκλεισαν το λιμάνι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για κατά του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αφθώδη πυρετό



Γιώργος Τσαγκαράκης: Θύματα του τηλε-γκαλερίστα αποκαλύπτουν πώς εξαπατήθηκαν – Μπαράζ καταγγελιών

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ψάχνουν από κάμερες δύο άνδρες που έτρεχαν από το σημείο του φονικού