search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 19:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Γιώργος Τσαγκαράκης: Θύματα του τηλε-γκαλερίστα αποκαλύπτουν πώς εξαπατήθηκαν – Μπαράζ καταγγελιών

tsagkarakis

Μπαράζ καταγγελιών από ειδικούς της τέχνης, ότι τα έργα που βγάζει σε τηλεοπτικές δημοπρασίες είναι πλαστά, «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη.

Θύματα του γνωστού τηλε-γκαλερίστα, που βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, μίλησαν στην ΕΡΤ και αποκάλυψαν πώς εξαπατήθηκαν σε τηλεοπτικές δημοπρασίες του.

«Άφησα δύο κοσμήματα ως παρακαταθήκη για να πουληθούν από την τηλεόραση με δημοπρασία. Παρακολουθούσα την εκπομπή, είδα πραγματικά τα κοσμήματά τα μου να βγαίνουν στη δημοπρασία, και είδα και σε τι τιμή πουλήθηκαν. Κάποια στιγμή ξαναπαίρνω τηλέφωνο και μου λένε, “ξέρετε, ο πλειοδότης που έδωσε τα πιο πολλά υπαναχώρησε, και δεν το αγόρασε τελικά στην τιμή αυτή”, και ότι το διαπραγματεύτηκαν εκτός διαδικασίας και το έκλεισαν σε μια πολύ χαμηλότερη τιμή. Ουσιαστικά με έκλεψαν, μου πήραν τα κοσμήματά μου», ανέφερε γυναίκα στην ΕΡΤ.

Στις 24 Φεβρουαρίου η πρώτη καταγγελία για τον γνωστό τηλε-γκαλερίστα

Η πρώτη καταγγελία για την υπόθεση έφτασε στις Αρχές στις 24 Φεβρουαρίου με ανώνυμο email. «Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης προσπαθεί να εξαπατήσει φιλότεχνο κοινό μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών με πλαστά έργα τέχνης, παρουσιάζοντάς τα ως αυθεντικά», φέρεται να ανέφερε η σχετική καταγγελία κατά το ρεπορτάζ.

Στις 6 Μαρτίου μια δεύτερη καταγγελία, αυτή τη φορά επώνυμη, ανέφερε ότι ο ίδιος γκαλερίστας επιχειρεί να πουλήσει έργα καταφανώς πλαστά σε δημοπρασία.

«Το 2023 τού εμπιστεύτηκα τα οικογενειακά μας κοσμήματα. Παραπλανήθηκα από την παρουσία του στην τηλεόραση και τον πίστεψα. Ήδη έχω στραφεί νομικά εναντίον του», τόνισε θύμα του τηλε-γκαλερίστα.

Η τρίτη καταγγελία για τον Γιώργο Τσαγκαράκη έγινε στις 19 Μαρτίου από Κύπριο βυζαντινολόγο και από τη διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του υπουργείου Πολιτισμού, μετά το βίντεο με το Ευαγγέλιο του 1745, που είχε αναρτήσει στο Διαδίκτυο ο γκαλερίστας.

Σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για τέσσερις κακουργηματικές πράξεις.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

mojtaba-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

karalis-metallio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

netanyahu-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

kardiaki-aneparkeia_2701_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 19:22
tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

mojtaba-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

karalis-metallio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

1 / 3