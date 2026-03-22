Γιώργος Τσαγκαράκης: Το ανώνυμο τηλεφώνημα που τον «έκαψε»

Από μια ανώνυμη καταγγελία στην αστυνομία άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης Τσαγκαράκη.

Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δέχτηκε καταγγελία, στις 6 Μαρτίου, από πρόσωπα με γνώση στον χώρο της τέχνης και των αρχαιοτήτων, κατά του γνωστού γκαλερίστα.

«Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά», πρόσθεσε.

Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη του γκαλερίστα, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο «το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ώστε να κρυφτεί το Ευαγγέλιο. Έχει παραπεμφθεί ήδη, αναμένουμε βέβαια τι θα υποστηρίξει στην απολογία του».

Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πώς τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης περιήλθαν στην κατοχή του κατηγορουμένου, ζήτημα που, όπως επισημάνθηκε, παραμένει αναπάντητο. «Είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές το πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα, καθώς και ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν με τα πλαστά έργα τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Μόλις 7 έργα τέχνης γνήσια

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, τα περισσότερα από τα έργα που εντοπίστηκαν εκτιμάται ότι είναι πλαστά. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, «μόνο 7 από τα έργα που βρέθηκαν φαίνεται ότι ήταν γνήσια».

Τα μετρητά που κατασχέθηκαν ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, στοιχείο που ενισχύει το ενδιαφέρον των Αρχών για τη συνολική δραστηριότητα του κατηγορουμένου και την πιθανή έκταση της υπόθεσης.

Σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη, που σύμφωνα με τον δικηγόρο του αρνείται όλες τις κατηγορίες, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα: υπεξαίρεσης αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα, παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, της διακεκριμένης περίπτωσης κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα.

Το εκτιμώμενο κέρδος

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει 13 απομαγνητοφωνημένες εκπομπές με πρωταγωνιστή τον γκαλερίστα, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 18 Μαρτίου 2026. Από τους πίνακες, τα έργα τέχνης και τις θρησκευτικές εικόνες που εκτέθηκαν ή δημοπρατήθηκαν στις 13 συγκεκριμένες εκπομπές, προκύπτει ότι η εκτίμηση του προσδοκώμενου κέρδους πλησιάζει τις 400.000 ευρώ ενώ η διαφαινόμενη τιμή κατακύρωσης αυτών που φαίνεται ότι πωλήθηκαν, ξεπερνά τις 31.000 ευρώ.

Οι Αστυνομικοί επισημαίνουν μάλιστα ότι μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται και έργα τέχνης πλαστά που φαίνεται να φέρουν την υπογραφή του «Θεόφιλου», τα έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι έχουν κατασχεθεί και δύο όμοιοι πίνακες, οι οποίοι έχουν την υπογραφή της αναγνωρισμένης ζωγράφου «Αλταμούρα» και πολλά από τα έργα που κατασχέθηκαν ταυτοποιούνται με αυτά που φαίνεται να δημοπρατούσε στις 13 επίμαχες εκπομπές.

