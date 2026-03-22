Διώρυγα Κορίνθου: Η αγωνία των ανθρώπων του yachting και η ημερομηνία για το μεγάλο άνοιγμα

Στην τελική ευθεία μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα των τελευταίων ετών, με τη Διώρυγα της Κορίνθου να ετοιμάζεται να επανέλθει σε λειτουργία αρχές Ιουλίου.

Ήδη από τις 14 Οκτωβρίου 2025 παραμένει κλειστή λόγω εργασιών εντείνοντας την αγωνία των ανθρώπων του yachting οι οποίοι καλούνται εδώ και μήνες να προσαρμόζονται σε μια νέα πραγματικότητα, με τον περίπλου της Πελοποννήσου να επιβαρύνει σημαντικά το κόστος καυσίμων και να αυξάνει τον χρόνο ταξιδιού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου, δίνοντας ξανά ζωή σε έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο που συνδέει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο.

Την αισιοδοξία αυτή επιβεβαίωσε και η πρόσφατη αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, ο οποίος βρέθηκε στο εργοτάξιο μαζί με τον ειδικό γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπο Μυγδάλη. Οι δύο άνδρες διαπίστωσαν από κοντά την πρόοδο των εργασιών σε ένα έργο που, όπως τονίζεται, εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς παρά την τεχνική του δυσκολία και τη σημασία του για την οικονομία και τη ναυσιπλοΐα της χώρας.

Το έργο, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, επικεντρώνεται κυρίως στη σταθεροποίηση των πρανών, τα οποία είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές τα προηγούμενα χρόνια. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκτεταμένες εκσκαφές, απομάκρυνση υλικών από κατολισθήσεις και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη θωράκιση της διώρυγας. Παράλληλα, ήδη έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα, όπως η ενίσχυση της θεμελίωσης του νοτίου ακροβάθρου της γέφυρας των αγωγών λυμάτων, καθώς και οι εκσκαφές για την εξομάλυνση των πρανών.

«Η αποκατάσταση των πρανών είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκάλεσαν οι μεγάλες καταπτώσεις και να διασφαλίσουμε την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Διώρυγας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο που υλοποιείται με στόχο την ασφάλεια των διελεύσεων. Όπως τόνισε, το αμέσως επόμενο διάστημα οι εργασίες θα εντατικοποιηθούν με διπλές βάρδιες, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μυγδάλης σημείωσε πως η αποκατάσταση των καταπτώσεων αποτελεί άμεση προτεραιότητα, με τις παρεμβάσεις να επιταχύνονται ώστε η Διώρυγα να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι εκτεταμένες και στοχευμένες: από την κατασκευή έργων ενίσχυσης της θεμελίωσης και την κατασκευή πασσαλοτοίχου ποδός, μέχρι τη διαχείριση των επιφανειακών υδάτων και τον καθαρισμό της διώρυγας από τα υλικά των καταπτώσεων. Στόχος δεν είναι απλώς η αποκατάσταση, αλλά η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και ασφαλούς έργου για το μέλλον.

Ωστόσο, το παρατεταμένο κλείσιμο της Διώρυγας έχει ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα στον θαλάσσιο τουρισμό και ειδικότερα στον κλάδο του yachting. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, με παρέμβασή του προς το Υπουργείο, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις που προκαλεί η αναστολή λειτουργίας.

Όπως επισημαίνεται, η αναγκαστική παράκαμψη της Διώρυγας και ο περίπλους της Πελοποννήσου οδηγούν σε αυξημένο κόστος και μεγαλύτερη διάρκεια ταξιδιών, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία ενός ήδη πιεσμένου κλάδου. Οι επαγγελματίες του χώρου, όπως αναφέρει, ζητούν άμεσες λύσεις και έναν σαφή προγραμματισμό, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα. Παρά την πίεση, η αισιοδοξία παραμένει ότι η Διώρυγα θα ανοίξει ξανά μέσα στον Ιούλιο, αποκαθιστώντας έναν κρίσιμο θαλάσσιο κόμβο για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Το μεγάλο στοίχημα, πλέον, δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση του έργου, αλλά και η διασφάλιση ότι η Διώρυγα της Κορίνθου θα συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και προοπτική για τα επόμενα χρόνια.

