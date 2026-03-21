search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 20:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται ο bodybuilder του TikTok για το κύκλωμα με τα αναβολικά

Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε σε βάρος του bodybuilder από τη Θεσσαλονίκη, γνωστού για τις δημοσιεύσεις του στο TikTok, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης αναβολικών και απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του από τον δεύτερο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, παραμένοντας ως τότε υπό κράτηση.

Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/3) όταν και συνελήφθησαν τρία άτομα μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν από κοινού γυμναστήριο και κατάστημα, μέσω των οποίων διέθεταν προς πώληση παράνομα αναβολικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής. Παράλληλα, είχαν δημιουργήσει και ιστοσελίδα, μέσω της οποίας προωθούσαν τις δραστηριότητες και τα προϊόντα τους.

Κατά τις έρευνες των Αρχών κατασχέθηκαν 5.263 κάψουλες και δισκία, 362 ενέσιμα φιαλίδια, καθώς και σχεδόν 16 κιλά σκόνης που αφορούν αναβολικά, φαρμακευτικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, περίστροφο κρότου και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Τα αναβολικά σκευάσματα προορίζονταν κυρίως για αθλητές, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αγωνιστικής τους κατάστασης, είτε κατά τη διάρκεια αγώνων είτε ενόψει συμμετοχής σε αυτούς. Παράλληλα, τα μη εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ συμπληρώματα που διακινούνταν θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στους χρήστες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

Open: Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα με τον Θανάση Πάτρα

ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικός πύραυλος στην Ντιμόνα, κοντά σε πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ – Τις ΗΠΑ «δείχνει» ο IDF για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ, live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ο Στάρμερ δήλωσε στον Χριστοδουλίδη ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλπάκης: Ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού πόλου στο υπό αναδιάταξη πολιτικό σκηνικό – Ο Τσίπρας έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα

ΥΓΕΙΑ

Αιμοδοσία και εθελοντισμός: Η γιορτή του Open School Days με τη συμμετοχή του ΕΚΕΑ και 44 σχολείων, στην Αριστοτέλους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

