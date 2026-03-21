Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται ο bodybuilder του TikTok για το κύκλωμα με τα αναβολικά

Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε σε βάρος του bodybuilder από τη Θεσσαλονίκη, γνωστού για τις δημοσιεύσεις του στο TikTok, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης αναβολικών και απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του από τον δεύτερο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, παραμένοντας ως τότε υπό κράτηση.

Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/3) όταν και συνελήφθησαν τρία άτομα μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν από κοινού γυμναστήριο και κατάστημα, μέσω των οποίων διέθεταν προς πώληση παράνομα αναβολικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής. Παράλληλα, είχαν δημιουργήσει και ιστοσελίδα, μέσω της οποίας προωθούσαν τις δραστηριότητες και τα προϊόντα τους.

Κατά τις έρευνες των Αρχών κατασχέθηκαν 5.263 κάψουλες και δισκία, 362 ενέσιμα φιαλίδια, καθώς και σχεδόν 16 κιλά σκόνης που αφορούν αναβολικά, φαρμακευτικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, περίστροφο κρότου και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Τα αναβολικά σκευάσματα προορίζονταν κυρίως για αθλητές, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αγωνιστικής τους κατάστασης, είτε κατά τη διάρκεια αγώνων είτε ενόψει συμμετοχής σε αυτούς. Παράλληλα, τα μη εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ συμπληρώματα που διακινούνταν θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στους χρήστες.

Θύελλα αντιδράσεων με δικαστική απόφαση για γυναίκα δικηγόρο με πρόωρο τοκετό (Video)

Οργή Πλακιά: Όποιος προσπαθήσει να σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών μου με ψέματα και παραμύθια, θα ισοπεδωθεί

Θάνατος 63χρονου σε τροχαίο στη Βουλή: Ο αστυνομικός ζήτησε συγνώμη αλλά… ρίχνει τις ευθύνες στο θύμα (Video)











