Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν περισσότερες από 5.200 κάψουλες και 360 ενέσιμα φιαλίδια από το κύκλωμα με τα αναβολικά – Συνελήφθη και ο TikToker

Στον Εισαγγελέα οδηγούνται ο γνωστός bodybuilder του TikTok και ακόμη δύο άτομα, που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατηγορούμενοι για προμήθεια, χρήση και διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής με ουσίες απαγορευμένες από τον ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν 5.263 κάψουλες και δισκία, 362 ενέσιμα φιαλίδια και σχεδόν 16 κιλά σκόνης αναβολικών, φαρμακευτικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής, αεροβόλο πιστόλι, περίστροφο κρότου και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν από κοινού γυμναστήριο, καθώς και κατάστημα, όπου διέθεταν προς πώληση τα παράνομα αναβολικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και σχετική ιστοσελίδα για την προώθηση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους.

…Τούμπανο το γυμναστήριο

Τα εν λόγω αναβολικά σκευάσματα προορίζονταν για αθλητές, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή ενόψει της συμμετοχής τους σε αυτούς. Παράλληλα, διακινούσαν και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν ήταν εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, θέτοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των χρηστών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, στο γυμναστήριο – κατάστημα και σε όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών,

301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών,

195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων,

61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων,

15.930 γραμμάρια συμπληρωμάτων διατροφής σε σκόνη, απαγορευμένων από τον Ε.Ο.Φ.

3.802 κάψουλες και δισκία απαγορευμένων από τον Ε.Ο.Φ. συμπληρωμάτων διατροφής,

3.490 ευρώ,

έγγραφα, παραστατικά και τιμολόγια,

αεροβόλο πιστόλι,

περίστροφο κρότου αερίου,

πλαστικό κουτί με ακατέργαστη κάνναβη (φούντα), μικτού βάρους 14,5 γραμμαρίων και

αυτοσχέδιο τσιγάρο ακατέργαστης κάνναβης.

