ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.03.2026 13:29

Κυκλάδες: Κύρυξη απεργίας διαρκείας στα βενζινάδικα – Οι πρατηριούχοι ζητούν την κατάργηση του πλαφόν

Απεργία διαρκείας κήρυξαν οι πρατηριούχοι Κυκλάδων, με έναρξη τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, αντιδρώντας στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Οι πρατηριούχοι ζητούν την άμεση κατάργηση του πλαφόν ή τουλάχιστον την επαναφορά του στα προηγούμενα επίπεδα και αντ’ αυτού την προστασία του καταναλωτή με άλλες οικονομικές ελαφρύνσεις (προσωρινή μείωση του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η πρακτική της κυβέρνησης να επιβάλει πλαφόν κερδοφορίας 0,967 λεπτά το λίτρο + ΦΠΑ στους πρατηριούχους, οι οποίοι είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, είναι καταστροφική για τον κλάδο και αποδεδειγμένα δεν ωφελεί και τον καταναλωτή”».

Αναφερόμενοι συγκεκριμένα στα νησιά των Κυκλάδων, οι πρατηριούχοι εξηγούν πως οι τιμές στην περιοχή, προ πολέμου στο Ιράν, κυμαίνονταν περίπου στο 1,95 ευρώ για την απλή αμόλυβδη και στο 1,76 ευρώ για το απλό πετρέλαιο κίνησης.

Δύο εβδομάδες μετά, ύστερα από την επιβολή του πλαφόν, η τιμή της απλής αμόλυβδης βρίσκεται ήδη στα 2,07 ευρώ και στα 2,03 ευρώ το απλό πετρέλαιο, με αυξητικές τάσεις.

«Λόγω της ιδιαίτερης προσβασιμότητας των Κυκλάδων, που αυξάνει το μεταφορικό κόστος, και σε συνδυασμό με τη χαμηλή αγοραστική δύναμη του χειμώνα, κανένας πρατηριούχος στις Κυκλάδες δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτή την κερδοφορία» αναφέρουν χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι πολλοί επαγγελματίες του κλάδου ήδη οδηγούνται στην καταστροφή και πως πολλά πρατήρια θα αναγκαστούν να κλείσουν.

Οι πρατηριούχοι των Κυκλάδων ζητούν την κατανόηση και τη συμπαράσταση των κατοίκων και ανακοινώνουν παράλληλα ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ίδρυση Συλλόγου Πρατηριούχων Κυκλάδων με σκοπό την ένωση, την συζήτηση, και την επίλυση των προβλημάτων των νησιών.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε μαντρότοιχο, στο νοσοκομείο ο ιερέας οδηγός

Γκαλερί Τσαγκαράκης: Κατάσχεση 190.000 ευρώ και σύλληψη υπαλλήλου – 7 μόνο γνήσια έργα ανάμεσα σε εκατοντάδες πλαστά

Βέροια: Χειρουργήθηκε στο κεφάλι ο 7χρονος που τραυματίστηκε σε πάρκο – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χωρίς νερό η Ιαλυσός λόγω βλάβης σε αγωγό – Αυτοκίνητο έπεσε στην τρύπα που δημιουργήθηκε

ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκε κύκλωμα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα – Ένα εκατομμύριο ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο, δύο συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός στρατηγός μετά την επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία: «Οι ιρανικοί πύραυλοι πιο ισχυροί από ό,τι εκτιμούσαμε»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τα ζώα του μαζί»: Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε… techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

