Γκαλερί Τσαγκαράκης: Κατάσχεση 190.000 ευρώ και σύλληψη υπαλλήλου – 7 μόνο γνήσια έργα ανάμεσα σε εκατοντάδες πλαστά

Μια τεράστια υπόθεση πλαστογραφίας έργων τέχνης αποκαλύπτεται μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) -που οδήγησε στη σύλληψη γνωστού γκαλερίστα, αλλά και μιας υπαλλήλου του.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν έφτασαν πληροφορίες στις Αρχές από άτομα του χώρου της τέχνης, οι οποίοι παρατηρούσαν τα έργα που εξέθετε ο γκαλερίστας σε δημοπρασίες και εκθέσεις. Οι ειδικοί διέκριναν πως τα έργα ήταν πιθανότατα πλαστά και ενημέρωσαν τη ΔΑΟΕ. Η επιχείρηση «πυροδοτήθηκε» οριστικά με αφορμή ένα βίντεο που απεικόνιζε ένα σπάνιο Ευαγγέλιο, το οποίο βρισκόταν στην κατοχή του συλληφθέντος.

Η απόπειρα απόκρυψης και η σύλληψη της υπαλλήλου

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο γκαλερίστας, αντιλαμβανόμενος πως οι Αρχές θα τον ψάξουν, έδωσε το επίμαχο Ευαγγέλιο στην υπάλληλό του με την εντολή να το κρύψει.

Η γυναίκα συνελήφθη μαζί του, καθώς εντοπίστηκε να κατέχει το κρυμμένο κειμήλιο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ.

Σοκαριστικά ευρήματα: 300 πλαστά και μόλις 7 γνήσια

Η έρευνα στους χώρους του γκαλερίστα αποκάλυψε το μέγεθος της απάτης.

Από τα εκατοντάδες έργα που βρέθηκαν και εξετάστηκαν (συνολικά περισσότερα από 300), μόλις επτά αποδείχθηκαν γνήσια, ενώ όλα τα υπόλοιπα ήταν πλαστά.

«Βροχή» από τηλεφωνήματα στην ΕΛΑΣ

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η επιχείρηση, το τηλεφωνικό κέντρο και τα email της αστυνομίας έχουν κατακλυστεί από μηνύματα πολιτών.

Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν αγοράσει έργα τέχνης από τη συγκεκριμένη γκαλερί στο παρελθόν και πλέον φοβούνται ότι έχουν πέσει θύματα απάτης. Οι ανήσυχοι αγοραστές ζητούν επίμονα ενημέρωση για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα των έργων που έχουν στα σπίτια τους.

