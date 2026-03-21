Βέροια: Χειρουργήθηκε στο κεφάλι ο 7χρονος που τραυματίστηκε σε πάρκο – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει ο 7χρονος που εντοπίστηκε, με τραύματα στο κεφάλι, χωρίς τις αισθήσεις του, σε πάρκο στη Βέροια.

Το παιδί εντοπίστηκε, λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής (20/3), από περαστικό, πεσμένο σε πρανές ανάμεσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, όπου βρισκόταν η μητέρα του, και ένα πάρκο. Στο σημείο έσπευσε επιτόπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο Νοσοκομείο Βέροιας, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση του παραμένει κρίσιμη. Ο 7χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού του.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Στον εισαγγελέα μετά την έφοδο στην γκαλερί του – Τι ερευνά το ελληνικό FBI

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Απολογείται ο 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια



