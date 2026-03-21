Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε μαντρότοιχο, στο νοσοκομείο ο ιερέας οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με οδηγό ιερέα σημειώθηκε, λίγο πριν τις 11 το πρωί του Σαββάτου (21/3), στον κεντρικό δρόμο προς τις Στέρνες στο ύψος του Παζινού Ακρωτηρίου, στα Χανιά.

Ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ιερέας, και κινούνταν προς τις Στέρνες, βγήκε από τον δρόμο κι, αφού έπεσε πάνω σε κάδους απορριμμάτων, προσέκρουσε σε μαντρότοιχο οικίας.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, στο σημείο έσπευσαν περίοικοι που ενημέρωσαν τις Αρχές.

Ο ιερέας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Αστυνομικοί της τροχαίας που μετέβησαν στο σημείο ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα.

