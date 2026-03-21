search
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.03.2026 13:41

Πατέρας του 7χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στη Βέροια: «Έπαιζε με άλλα παιδιά, σκόνταψε και χτύπησε το κεφάλι του»

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ένα 7χρονο αγόρι από τη Βέροια, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκευής πιθανώς από πτώση που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ τα ξημερώματα, περίπου στις 04:00, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε χώρο κοντά σε εκκλησία και παιδική χαρά στη Βέροια.

«Παίζανε με τον αδερφό του και έναν φίλο του, είχαν απομακρυνθεί λίγο γιατί παίζανε κρυφτό. Πήγε να τους ψάξει, κάπου σε ένα σημείο σκόνταψε έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Εκείνη την ώρα ήταν μόνος του, ξεκίνησαν να παίζουν με τον αδερφό του και έναν φίλο του κρυφτό, κρύφτηκαν ο αδελφός του και ο φίλος του και πήγε το παιδί να τους ψάξει. Βράδυ ήταν σκοτάδι είχε, εκεί που πήγε να τους ψάξει σκόνταψε σε ένα ξύλο, ένα κλαδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο», ανέφερε ο πατέρας του 7χρονου στο Thestival.

«Τώρα είναι κρίσιμα, το παιδάκι είναι στην Εντατική, το παιδί το βρήκε ένα άλλο παιδάκι άσχετο και μετά πήγαν και οι γονείς αυτού του παιδιού και το βρήκαν» ανέφερε ο ίδιος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 7χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής από διερχόμενο πολίτη, χωρίς τις αισθήσεις του, σε πρανές μεταξύ της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής και παρακείμενου πάρκου. Η μητέρα του βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Διαβάστε επίσης:

Κυκλάδες: Κύρυξη απεργίας διαρκείας στα βενζινάδικα – Οι πρατηριούχοι ζητούν την κατάργηση του πλαφόν

Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε μαντρότοιχο, στο νοσοκομείο ο ιερέας οδηγός

Γκαλερί Τσαγκαράκης: Κατάσχεση 190.000 ευρώ και σύλληψη υπαλλήλου – 7 μόνο γνήσια έργα ανάμεσα σε εκατοντάδες πλαστά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη – Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

rodos atyhima (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χωρίς νερό η Ιαλυσός λόγω βλάβης σε αγωγό – Αυτοκίνητο έπεσε στην τρύπα που δημιουργήθηκε

tsigara
ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκε κύκλωμα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα – Ένα εκατομμύριο ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο, δύο συλλήψεις

iran_missile_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός στρατηγός μετά την επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία: «Οι ιρανικοί πύραυλοι πιο ισχυροί από ό,τι εκτιμούσαμε»

mitsotakis_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τα ζώα του μαζί»: Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Missles
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

thessniki_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

kardiaki-aneparkeia_2701_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

