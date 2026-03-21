Οργή Πλακιά: Όποιος προσπαθήσει να σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών μου με ψέματα και παραμύθια, θα ισοπεδωθεί

Νέα οργισμένη απάντηση σε ανώνυμο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε ο Νίκος Πλακιάς, λίγες ώρες πριν αρχίσει η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών.

Ο πατέρας της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά, διαμήνυσε μάλιστα πως όποιος προσπαθήσει να σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών του και της ανιψιάς του, με ψέματα και παραμύθια, «θα ισοπεδωθεί, όποιος και να είναι».

«Πλέον θα είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και όχι πίσω από τα πληκτρολόγια», προειδοποιεί μεταξύ άλλων.

Μια απάντηση σε ένα ακόμα ανώνυμο λογαριασμό .

Η απάντηση όμως τώρα ενόψει της δίκης που έρχεται έχει πάρα πολλούς παραλήπτες.

Πλέον θα είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και όχι πίσω από τα πληκτρολόγια. https://t.co/BQqgdAsxXQ — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 21, 2026

«Ραγιάς δεν ήμουν ούτε είμαι ούτε θα γίνω όπως εσύ !!! Ένα δειλό ανθρωπάκι που κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό είναι να είσαι ραγιάς !!! Να ντρέπεσαι να βγαίνεις και να τα λες με ονοματεπώνυμο. Με μάσκα βγαίνανε οι δωσίλογοι παλιά και οι ρουφιάνοι τώρα . Για το συγκεκριμένο θέμα που σχολιάζεις διάβασε πάλι την ανάρτηση της Ντόλκα πήγαινε εκεί που λέει για τα baby oil και ότι όσοι πιστεύουν σε αυτά ότι είναι ΓΕΛΟΙΟΙ . Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπορία στα παράνομα φορτία κα στα παραμύθια είμαστε γελοίοι . Όπου baby oil είναι τα έλαια σιλικόνης . Η συγκεκριμένη δεν έχασε το παιδί της ούτε από τα baby oil ούτε από τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ) που αναφέρει . Και ούτε αναφέρθηκε νομικά ποτέ στον μηχανισμό θανάτου της κόρης της , μιας και δεν υπάρχει καμμία μήνυση σχετικά με αυτόν . Αντιθετα ασχολήθηκε συνέχεια με την φωτιά και με τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ). Απο την φωτιά χάθηκαν άλλα παιδιά και είμαστε εδώ εμείς οι γονείς αυτών να τα υπερασπιστούμε και να τα κλάψουμε και να ψάξουμε την αλήθεια και το γιατί !!! Είμαι εδώ όρθιος !!! Σακατεμένος αλλά όρθιος !!!! Και όποιος πλέον ξεκινώντας η δίκη βρεθεί μπροστά μου και προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών μου με ψέμματα και παραμύθια,όποιος και να είναι, θα ισοπεδωθεί . Ο καθένας θα υπερασπιστεί τον συγγενή του όπως αυτός θέλει και επιθυμεί. Εάν ακούσω ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ!!! δηλαδή τα παιδιά μου !!! και όχι το παιδί μου !!! Τελείωσε εκείνη την στιγμή . Χαιρετίσματα και τα λέμε όταν πάψεις να είσαι ραγιάς και ρουφιάνος . Και που είσαι ; Εμείς εδώ στα μέρη μου ακόμα τους ρουφιάνους τους πετροβολούν».

