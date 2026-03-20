Ξεκινά τη Δευτέρα 23 Μαρτίου η δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους και πάνω από 350 μάρτυρες 

Ξεκινά τη Δευτέρα 23 Μαρτίου η δίκη για τα Τέμπη. Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι, όλοι μη πολιτικά πρόσωπα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, καθώς και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Η δίκη εκτιμάται ότι θα κρατήσει πάνω από δύο χρόνια. Θα διεξαχθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημίου στη Λάρισα, όπου τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Πάνω από 350 άτομα θα κληθούν ως μάρτυρες.

Τι θα γίνει τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου θα δηλώσουν παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας οι συγγενείς των 57 θυμάτων και οι επιζώντες.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατηγόρησε τη Μαρία Καρυστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τραμπουκισμό δικαστικών.

«Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη. Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».

Συγκεντρώσεις σε αλληλεγγύη στους συγγενείς των θυμάτων

Εντωμεταξύ, μαζική είναι η ανταπόκριση φορέων και συλλόγων στο κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών για συγκέντρωση την ημέρα έναρξης της δίκης στο συγκρότημα «Γαιόπολις» τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026.

Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας- Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Λάρισας- Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας- Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας- Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας- Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας- Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας- Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας- Φοιτητικοί Σύλλογοι- Ομάδας Λαμίας του Δικτύου Τ57 «Χούπα Ελπίδα» , Σύλλογος Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλοι φορείς συμμετέχουν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 08:00 στη Γαιόπολις (πρώην ΤΕΙ).

Το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Μπροστά στην έναρξη της κύριας δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, και ενώ είναι σε εξέλιξη πέντε ακόμη δίκες για το Έγκλημα των Τεμπών, καλούμε όλους τους εργαζόμενους με τα σωματεία τους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων, όλους τους μαζικούς φορείς που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξαν την τεράστια δύναμη του οργανωμένου αγώνα και δεν επιτρέπουν αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, που απαιτούν την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν και αποκαλύπτουν τις διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν στο σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα αλλά και το μεγάλο ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή.

Να βρεθούμε ξανά μαζί, τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα.Αυτός ο αγώνας είναι και το δικό μας μεγάλο στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας. Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

