Λάρισα: Μηνύσεις Καρυστιανού και Ρούτσι για τα «έκτροπα στα δικαστήρια», μετά τη διακοπή της δίκης για τα βίντεο

Εξελίξεις σημειώθηκαν στη Λάρισα όπου διεξάγεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

Πάνος Ρούτσι, Μαρία Καρυστιανού και συγγενείς θυμάτων υπέβαλαν μήνυση για τα «απίθανα έκτροπα που συνέβησαν στα δικαστήρια» όπως λένε..

Μάλιστα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφει σε βίντεο ότι «η διαδικασία υπήρξε παράλογη και καθυστερημένη, με την αρχική απόφαση για παράδοση αντιγράφων των κατασχεθέντων βίντεο να ανακαλείται αιφνιδίως».

Η Μαρία Καρυστιανού, από την πλευρά της, κατήγγειλε αδιαφορία και απαξίωση από τις δικαστικές αρχές, καθώς οι συγγενείς των θυμάτων και οι συνήγοροι αναγκάστηκαν να περιμένουν πάνω από δέκα ώρες χωρίς ενημέρωση για τη διακοπή της δίκης.

Παράλληλα, ανέφερε καθυστερήσεις στην παράδοση των κατασχεθέντων στοιχείων της δικογραφίας και περιέγραψε τη διαδικασία ως μπάζωμα και συγκάλυψη στοιχείων.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι μία δικαστής αρχικά διέταξε την παράδοση των βίντεο, αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε την απόφαση, γεγονός που χαρακτήρισε κατάχρηση εξουσίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε εξηγήσεις και κατήγγειλε τη στοχοποίηση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κατηγορώντας την για αποσιώπηση κρίσιμων γεγονότων.

Η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου, προκαλώντας οργή στους παρευρισκόμενους.

Η κα Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη στην πράξη και όχι στα λόγια, καταδικάζοντας τη βασιλεία της ομερτά και την συγκάλυψη στοιχείων στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Με ανάρτησή της στα social media, η ίδια περιγράφει έντονη απογοήτευση και οργή για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η διαδικασία, αποδίδοντας ευθύνες για αδιαφορία των αρμοδίων και συνολική απαξίωση από τις δικαστικές Αρχές της Λάρισας.

Και η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της σημειώνει ότι συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι παρέμειναν στο δικαστικό μέγαρο για περισσότερες από δέκα ώρες, από το πρωί έως τις 20:30, αναμένοντας τη συνέχιση της διαδικασίας για τα εξαφανισμένα βίντεο, χωρίς να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη διακοπή της δίκης. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος του δικαστηρίου απουσίαζε, ενώ –σύμφωνα με την καταγγελία της Μαρίας Καρυστιανού– δεν δόθηκαν απαντήσεις σχετικά με την αναρρωτική άδεια που είχε λάβει.

Παράλληλα, η κ. Καρυστιανού καταγγέλλει σημαντικές καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες αναφορικά με την πρόσβαση στη δικογραφία, σημειώνοντας ότι, παρά το αίτημα για παράδοση αντιγράφων των κατασχεθέντων στοιχείων, η διαδικασία δεν προχώρησε άμεσα.

Όπως υποστηρίζει, επί ώρες δεν ήταν γνωστό πού βρίσκονταν τα σχετικά πειστήρια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πολύωρη αναζήτηση χωρίς αποτέλεσμα. Η ίδια κάνει λόγο για εικόνα ταλαιπωρίας και σύγχυσης, η οποία –όπως περιγράφει– ανέδειξε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της διαδικασίας.

Κλείνοντας, επαναφέρει αιχμές περί συγκάλυψης και δυσλειτουργιών, κάνοντας λόγο για κατάσταση «ομερτά» στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας.

