Σεισμός τα ξημερώματα στην Ηλεία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:48 τα ξημερώματα κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας, που έγινε αισθητή σε πολλές γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ΒΔ του Γιαννιτσοχωρίου κι είχε εστιακό βάθος 15,1 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές και εκτός Ηλείας όπως την Πάτρα, την Κυπαρισσία και την Καλαμάτα.

