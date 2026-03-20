Σεισμός τα ξημερώματα στην Ηλεία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:48 τα ξημερώματα κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας, που έγινε αισθητή σε πολλές γύρω περιοχές.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ΒΔ του Γιαννιτσοχωρίου κι είχε εστιακό βάθος 15,1 χλμ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές και εκτός Ηλείας όπως την Πάτρα, την Κυπαρισσία και την Καλαμάτα.
