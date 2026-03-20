Πατήσια: Δύο συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 57χρονου – Τον χτύπησαν και τον πυροβόλησαν επτά φορές

Εξιχνιάστηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 57χρονου αλλοδαπού που έγινε τον Νοέμβριο του 2025 στα Πατήσια.

Ειδικότερα, το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου, δύο δράστες προσέγγισαν τον 57χρονο την στιγμή που έφευγε από γραφείο που διαθέτει στην περιοχή των Πατησίων και λόγω προσωπικών διαφορών αρχικά τον γρονθοκόπησαν, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν επτά φορές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στα πόδια.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, ως δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 50 και 38 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στην περιοχή των Πατησίων.

Επιπρόσθετα, σε δύο σπίτια και κατάστημα ιδιοκτησίας του 50χρονου συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 53 γραμμάρια κάνναβης και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

