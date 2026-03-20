Πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα και πορεία στο Μαξίμου

Ημέρα πανελλαδικής κινητοποίησης των συνταξιούχων σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου, με τις συνταξιουχικές οργανώσεις να καλούν συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος και ακολούθως πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν μεταξύ άλλων, αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, δημόσιους οίκους ευγηρίας, προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

Πρόκειται για πανελλαδική κινητοποίηση που καλούν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-Δημοσίου-ΠΟΣΕ ΟΔΕΕ-ΕΛΤΑ-ΟΣΕ-ΝΑΤ.

