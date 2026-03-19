Άγιος Δημήτριος: 16χρονος μετέτρεψε το δωμάτιο του σε εργαστήριο παραγωγής κροτίδων

«Χειροπέδες» πέρασαν οι αρχές σε 16χρονο που είχε μετατρέψει το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο σε εργαστήριο παραγωγής κροτίδων.

Ο 16χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει σακούλα με 728 κροτίδες, έτοιμες προς πώληση, οι οποίες κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Κατόπιν έρευνας στο σπίτι τους εντοπίστηκαν:

5.842- κροτίδες

303- γραμμ. σκόνης τιτανίου,

3- κιλά και -233- γραμμ. σκόνης αλουμινίου,

5- κιλά και -500- γραμμ. σκόνης πυρίτιδας,

640- γραμμ. σκόνης θείου,

3- κιλά νιτρικού καλίου,

216- χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση,

3- βεγγαλικά,

5- καπνογόνα,

ζυγαριά ακριβείας και

2- χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία. Συνελήφθη και ο 52χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

