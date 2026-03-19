ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 21:34
Άγιος Δημήτριος: 16χρονος μετέτρεψε το δωμάτιο του σε εργαστήριο παραγωγής κροτίδων

krotides 1

«Χειροπέδες» πέρασαν οι αρχές σε 16χρονο που είχε μετατρέψει το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο σε εργαστήριο παραγωγής κροτίδων.

Ο 16χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει σακούλα με 728 κροτίδες, έτοιμες προς πώληση, οι οποίες κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Κατόπιν έρευνας στο σπίτι τους εντοπίστηκαν: 

  • 5.842- κροτίδες
  • 303- γραμμ. σκόνης τιτανίου,
  • 3- κιλά και -233- γραμμ. σκόνης αλουμινίου,
  • 5- κιλά και -500- γραμμ. σκόνης πυρίτιδας,
  • 640- γραμμ. σκόνης θείου,
  • 3- κιλά νιτρικού καλίου,
  • 216- χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση,
  • 3- βεγγαλικά,
  • 5- καπνογόνα,
  • ζυγαριά ακριβείας και
  • 2- χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία. Συνελήφθη και ο 52χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

STOURNARAS
oil-2347
kalpes 43- new
usa-war-propaganda
krotides 1
stegastika daneia 77- new
overnight_oats
xristos pappous dimarxow fylis – new
dendias- pierrakakis- zaxariadis- markogiannaki – new
jumbo 665- new
STOURNARAS
oil-2347
kalpes 43- new
