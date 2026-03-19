Άγιος Δημήτριος: 16χρονος μετέτρεψε το δωμάτιο του σε εργαστήριο παραγωγής κροτίδων

«Χειροπέδες» πέρασαν οι αρχές σε 16χρονο που είχε μετατρέψει το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο σε εργαστήριο παραγωγής κροτίδων.
Ο 16χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει σακούλα με 728 κροτίδες, έτοιμες προς πώληση, οι οποίες κατασχέθηκαν από τις αρχές.
Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία. Συνελήφθη και ο 52χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.
