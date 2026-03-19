Οργισμένες αντιδράσεις για τη διακοπή της δίκης για τα Τέμπη:  «Γιατί εξαφανίστηκε η πρόεδρος της έδρας», ρωτά η Ζωή – «Δεν υπάρχει δικαιοσύνη», λέει η Καρυστιανού

Διακόπηκε για τις 2 Απριλίου η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την επιβατική στα Τέμπη.

Η διαδικασία συνεχίστηκε χωρίς την παρουσία της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια έως τις 30 Μαρτίου.

Τη δυσαρέσκεια της για τη διακοπή της δίκης εξέφρασε η Χρυσούλα Χλώρου αδελφή θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ενώ χαρακτήρισε αλαζονική τη συμπεριφορά του δικαστικού που αντικατέστησε την πρόεδρο της έδρας.

«Ένα αποτέλεσμα που απευχόμασταν σήμερα ήταν ότι η πρόεδρος δεν ήρθε, ζήτησε αναρρωτική. Αναβλήθηκε η δίκη για τις 2 Απριλίου. Ο δικαστής, ο οποίος ανέβηκε στην έδρα, μου έκανε τη χειρότερη εντύπωση που έχει κάνει αυτή τη στιγμή άνθρωπος. Η συμπεριφορά του ήταν τελείως αλαζονική. Δεν μιλούσε στους διαδίκους. Δεν μας έχουν δώσει τίποτα απ’ τα πειστήρια, αυτά που κατασχέθηκαν. Ζητήσαμε να τα πάρουμε και μας πέταξε ένα “πάτε στην πρόεδρο πρωτοδικείου”, η οποία φυσικά απουσιάζει. Το αντιλαμβάνεστε; Όλοι είναι ανεύθυνοι, όλοι είναι απόντες, όλοι προσπαθούν να μην πάρουμε ούτε τα στοιχεία στα χέρια μας, ούτε να προχωρήσει η δίκη, ούτε να εισέλθουν καινούργια στοιχεία στην άλλη δίκη. Λυπάμαι πραγματικά για τη δικαιοσύνη μας. Αισθάνομαι τόσο απογοητευμένη από το θεσμό που δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε από δω και πέρα. Δευτέρα αρχίζει κύρια δίκη. Πώς να το διαχειριστούμε από τη στιγμή που στοιχεία από αυτήν εδώ τη δίκη θα πήγαιναν εκεί; Περιμένουμε κάτι καλύτερο από κει; Όχι. Περιμένουμε κάτι χειρότερο. Περιμένουμε ακόμη πιο τρομερά πράγματα απέναντι στους γονείς, απέναντι στους συγγενείς, απέναντι στην κοινωνία. Λυπάμαι πάρα πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά η Χρυσούλα Χλώρου.

Καρυστιανού: Δεν υπάρχει ο θεσμός της Δικαιοσύνης

Από την πλευρά της η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε η δίκη να μεταφερθεί σε άλλο δικαστήριο. «Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Είμαστε σε ένα δικαστικό μέγαρο στο οποίο ψάχνουμε να βρούμε τους εισαγγελείς, οι οποίοι φεύγουν χωρίς να τους πάρουμε χαμπάρι μόλις γυρίσουμε την πλάτη μας. Κλειδώνουν γραφεία, εξαφανίζονται από τους χώρους, μένουν γραμματείς οι οποίες δεν γνωρίζουν να μας δώσουν καμία πληροφορία, και μας ζητάνε αιτήσεις: Κάντε μία αίτηση, ξανακάνετε μία αίτηση. Έτσι προχωρά η υπόθεση στο έγκλημα των Τεμπών».

Για τα ψηφιακά αρχεία, σημείωσε: «Και μόνο το ότι αρνούνται να μας δώσουν πρόσβαση να ελέγξουμε και εμείς τι είναι αυτά τα αρχεία που βρέθηκαν σε αυτό το κινητό, δείχνει ακριβώς το φόβο τους και δικαιολογεί πλήρως για ποιο λόγο εξαφανίστηκαν απ’ την αρχή τα βίντεο. Όπως έχω ξαναπεί, αυτή η δίκη δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει, διότι τα βίντεο έπρεπε να υπήρχαν.

Σαν πολίτης, λοιπόν, θα πω ότι αυτή η ντροπιαστική εικόνα είναι μια επιβεβαίωση ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Ας το μάθουμε όλοι. Όλοι οι συμπολίτες μας. Πραγματικά έχει καταλυθεί πλήρως ο θεσμός της δικαιοσύνης. Μέσα υπάρχουν τρομαγμένοι άνθρωποι, φοβισμένοι. Εκβιάζονται; Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ανοίγουν τον ποινικό κώδικα, ψάχνουν να βρουν παραθυράκια για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, και δεν μπορούν.

Πάμε λοιπόν σε μία δίκη η οποία ούτως ή άλλως είναι κολοβή, γιατί δεν έχει γίνει σωστή ανάκριση από τον κ. Μπακαΐμη, ο οποίος προστατεύεται μέσα από συναδέλφους του μέσα σε αυτό το ίδιο κτίριο, στο οποίο υποτίθεται θα ξεκινήσει η δίκη για να βρούμε την αλήθεια. Καμία, λοιπόν, αλήθεια δεν πρόκειται να βρεθεί από τη Δευτέρα στη Μεγάλη Δίκη. Θα συνεχίσει το μπάζωμα όπως ακριβώς γίνεται κατά παράδοση σε αυτό το κτίριο. Θεωρούμε, λοιπόν, εγώ σαν πολίτης, ότι εδώ πέρα μέσα υπάρχει μία οργάνωση όπου ο ένας συγκαλύπτει τον άλλον, και επομένως πραγματικά θεωρώ ότι η δίκη θα πρέπει οπωσδήποτε να φύγει από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας και να πάει κάπου αλλού, να έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες για να βρούμε την αλήθεια για τα παιδιά μας».

Κωνσταντοπούλου: Τι έπαθε η πρόεδρος της έδρας;

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπεί ορισμένα από τα θύματα εξαπέλυσε επίθεση κατά της εισαγγελέα. «Από το πρωί σήμερα, από τις 9 η ώρα και επί 3 ώρες συγγενείς, δικηγόροι, γονείς, άνθρωποι που χάσανε τους ανθρώπους τους, τους σκοτώσανε τους ανθρώπους τους, και προσκρούσανε σε μία στημένη ανάκριση, και τώρα τους ετοιμάζουνε μία στημένη δίκη την επόμενη Δευτέρα, ζητάνε τα πειστήρια που κατασχέθηκαν από το δικαστήριο στις 6, 7 και 9 Μαρτίου, και αποτυπώνουν τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων. Πειστήρια που αποκαλύψαμε εμείς ότι υπάρχουν, γιατί ο ανακριτής τα έθαψε και οι πραγματογνώμονες τα κράτησαν κρυμμένα. Εδώ και 9 μέρες έχει διακοπεί κάθε διαδικασία με μία σκηνοθετημένη ή αληθινή κατάρρευση επί της έδρας της δικαστή που ήτανε αρμόδια να χορηγήσει τα αντίγραφα αυτών των πειστηρίων, της κ. Ζαχαριάδη. Εδώ θα μιλάμε με ονόματα. Η εισαγγελέας της έδρας, η κ. Χριστοφοράκου, σήμερα δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι έχει η συνάδελφός της. Η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι έχει η συνάδελφός της. Η προϊσταμένη του Πρωτοδικείου, κ. Μυλωνά, είναι κι αυτή σήμερα ασθενής».

Για την ακρίβεια, είναι ασθενής ο σύζυγός της και δεν μπορεί να έρθει στο Πρωτοδικείο του οποίου προΐσταται αμειβόμενη από τον ελληνικό λαό. Η εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου, αυτή που εμπόδισε τις εκταφές από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, είναι κι αυτή κάπου, ούτε αυτή στην υπηρεσία της. Ανακαλύψαμε ότι τους συγγενείς ακολουθούσε ασφαλίτης με πολιτικά, ο οποίος άκουγε και κρυφάκουγε τι λέγαμε μεταξύ μας και τι λέγαμε στα εισαγγελικά και δικαστικά γραφεία στα οποία απευθυνθήκαμε για να πάρουμε τα αντίγραφα των πειστηρίων. Θέλω να δηλώσω με όλη την ένταση της ψυχής μου ότι είμαστε ενώπιον μίας αυτόφορης, κακουργηματικής και αξιόποινης συμπεριφοράς δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, οι οποίοι από την Τρίτη 10 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, εμποδίζουν την πρόσβαση γονέων, συγγενών και συνηγόρων στα κατασχεμένα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αυτά που αποτυπώνουν δηλαδή όλα εκείνα τα οποία ήθελε να κρύψει η κυβέρνηση. Είμαστε ενώπιον αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα γίνουν μηνύσεις τώρα από τους συγγενείς, που είναι ενωμένοι σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη μάχη και χρειάζονται την στήριξη όλης της κοινωνίας απέναντι σε ένα παρακράτος που φτάνει να τους παρακολουθεί, που φτάνει να στέλνει ασφαλίτες να παρακολουθούν τους συγγενείς και να μην δηλώνουν τα στοιχεία τους. Και να μην δηλώνουν πώς ονομάζονται, με ποια εντολή είναι εκεί, αλλά την ίδια ώρα να κρατούν στοιχεία και να ενημερώνουν τηλεφωνικώς.

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε γιατί παρακολούθησε τη δίκη την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης. «Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουνε αποκρυφτεί. Τέλος, θέλω να καταθέσω ως συνήγορος την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές. Είδαμε σήμερα μία πρόεδρο να τρέμει μπροστά μας και να παίρνει τηλέφωνα μπροστά μας, την πρόεδρο υπηρεσίας. Είδανε οι συνάδελφοι και οι συγγενείς την περασμένη Τρίτη μια άλλη πρόεδρο να καταρρέει κλαίγοντας επί της έδρας και γνωρίζουμε ότι στις 10 Μαρτίου ήταν εδώ ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης. Αυτός που είναι πολυγραφότατος σε δελτία τύπου για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, επιτιθέμενος σε εμάς, στους συγγενείς, στους συνηγόρους, σε όποιον αμφισβητεί τις διαδικασίες που γίνονται εδώ και υπερασπιζόμενος επίορκους δικαστές και εισαγγελείς και υπεραμυνόμενος αξιόποινων πράξεων. Τι ήρθε να κάνει ο κύριος Σεβαστίδης στις 10 Μαρτίου εδώ;

«Γιατί κατέρρευσε η πρόεδρος επί της έδρας και έχει εξαφανιστεί; Τι έχει πάθει η πρόεδρος που δεν το ξέρει ούτε η εισαγγελέας, ούτε η γραμματέας, ούτε κανείς και δικαιολογεί αναρρωτική άδεια για άγνωστη αιτία και άγνωστη ασθένεια μέχρι τις 30 Μαρτίου; Η δική μας απόφαση και πεποίθηση είναι ότι μόνον ο αγώνας εκείνων που έχασαν τους ανθρώπους τους, εκείνων που τους σκότωσαν τους ανθρώπους τους, μόνον αυτός ο αγώνας μπορεί να φέρει την αλήθεια. Ζητάμε την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας κατά των εμπλεκόμενων δικαστών και εισαγγελέων και υπαλλήλων και θα πράξουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες».

Ένωση Δικαστών: Επικίνδυνη δημαγωγός η Κωνσταντοπούλου

Η Ένωση Δικαστών με ανακοίνωση της ανταπέδωσε τα πυρά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Μετά τις νέες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους, θυμηθήκαμε μια γνωστή προτροπή του Μπέρναρντ Σο για τους συκοφάντες.

Η συγκεκριμένη δικηγόρος-πολιτικός-επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από τη βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξή της να μη διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού.

Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».

