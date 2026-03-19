Ελεύθερος ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη, την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ζητά η υπεράσπιση του κατηγορούμενου

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη, που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Μετά το νέο κατηγορητήριο σε βάρος του ο νεαρός πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο 19χρονος προσήλθε αυτοβούλως στα δικαστήρια για να καταθέσει για το αιματηρό συμβάν ενώπιων της ανακρίτριας.

Αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Σημειώνεται ότι η υπεράσπιση του 23χρονου είχε ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του 19χρονου και του 20χρονου που ήταν με τον Κλεομένη το μοιραίο βράδυ.

Το αίτημα υποβλήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία και αφορά την άσκηση δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας (κακούργημα). Προς την κατεύθυνση αυτή η πλευρά του 23χρονου επικαλείται – όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές – τα ευρήματα της ιατροδικαστικής στην οποία υπεβλήθη και φέρεται να περιγράφει χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα-αντικείμενα.

