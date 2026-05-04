Η αστείρευτη δύναμη του Έντι: Από μικροπωλητής έγινε γιατρός στο Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Τα όνειρα με σκληρή δουλειά και επιμονή εκπληρώνονται, o Έντι τα κατάφερε. Mετά από πολλές μετακινήσεις βρέθηκε στο Μεσολόγγι, ρίζωσε εκεί, έκανε οικογένεια και πλέον είναι ο γιατρός του νοσοκομείου της περιοχής.

Για τη διαδρομή του μίλησε ο δήμαρχος της Ιεράς Πόλης, Σπύρος Διαμαντόπουλος. Ο Έντι είχε σπουδάσει Βιολογία, αλλά στην Ελλάδα αναγκαζόταν να εργάζεται ως μικροπωλητής για να βγάλει τα προς το ζην.

Έγινε μέλος της κοινότητας του Μεσολογγίου, παντρεύτηκε την Κατερίνα και απέκτησαν δύο γιους. Με την οικογένεια του στο πλευρό του συνέχισε να βάζει στόχους και να κυνηγάει τα όνειρα του. Σπούδασε Ιατρική στη Ρουμανία και έχοντας πλέον αποφοιτήσει έπιασε δουλειά στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Η ανάρτηση του Σπύρου Διαμαντόπουλου

Θυμάμαι συνάντησα τον Έντι όταν ήρθε στο Μεσολόγγι την πρώτη κιόλας μέρα, γνωριστήκαμε στην Τουρλίδα ήταν καλοκαίρι και είχε καύσωνα.

Τότε ο Έντι ήταν μικροπωλητής.

Μου είπε όλη την ιστορία του και πως βρέθηκε στην Ελλάδα και το Μεσολόγγι και πραγματικά με συγκίνησε αφού έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του.

Γρήγορα κέρδισε την αγάπη όλου του κόσμου – πρωτοφανές για το μέγεθος – αφού άτομα σαν τον Έντι αντιμετώπιζαν ρατσιστικά σχόλια τότε ίσως και σήμερα.

Τα χρόνια πέρασαν, γνώρισε την Κατερίνα από το Νεοχώρι, καθηγήτρια αγγλικών, έκαναν οικογένεια και έχουν δύο αγόρια στην εφηβεία πλέον.

Ο Εντι, βιολόγος στη χώρα του, δεν το έβαλε κάτω. Πέρασε 40 κύματα, έτρεχε αριστερά και δεξιά να βγάλει περήφανα το μεροκάματο, πήγε στην Ρουμανία έβγαλε ιατρική και εδώ και λίγες ημέρες ξεκίνησε εφημερίες στο Μεσολόγγι στο νοσοκομείο μας.

Το οποίο μετά από 15 χρόνια αποκτά σε λίγο καιρό, δική του οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Ο Έντι στο μέλλον θα είναι Ιατρός στο νοσοκομείο μας. Μόνο περήφανος και χαρούμενος είμαι γι’ αυτόν και το παράδειγμα του. Έντι είσαι τεράστιος.

