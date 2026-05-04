ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 22:11

Νέος Κόσμος: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών μετά την αιματηρή επίθεση σε βάρος 15χρονου

Τη στιγμή που μια ομάδα 10 περίπου ατόμων, διαφεύγει έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος ενός ανήλικου στον Νέο Κόσμο, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 3/5, με τους δράστες να καταφέρνουν τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο – πιθανότατα μαχαίριστην πλάτη και τον μηρό ενός 15χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παίδων.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η μαζική απομάκρυνση των νεαρών από το σημείο της συμπλοκής, αμέσως μετά τον τραυματισμό του θύματος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δράστες φέρονται να προσέγγισαν τον έφηβο ρωτώντας τον αν είναι από τη «Γούβα», γεγονός που υποδεικνύει κίνητρα σχετιζόμενα με οπαδικές ή τοπικές διαφορές μεταξύ περιοχών.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στον περιβάλλοντα χώρο, εντοπίστηκε μια σιδερόβεργα, η οποία εξετάζεται.

Παράλληλα, στο ίδιο νοσοκομείο προσήλθε συνοδευόμενος από τη μητέρα του και ένας 14χρονος, θύμα παρόμοιας επίθεσης που σημειώθηκε στην οδό Αρτέμωνος στο Παγκράτι.

Αν και οι δύο υποθέσεις δεν φαίνεται να συνδέονται άμεσα, ο 14χρονος κατέθεσε πως μια ομάδα 10-15 ατόμων τον πλησίασε ρωτώντας τον αν κατοικεί στην περιοχή. Μόλις εκείνος απάντησε θετικά, οι δράστες τον ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν.

