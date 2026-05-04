Ζελένσκι: Κατάπαυση πυρός από την Ουκρανία και επίσκεψη στο Μπαχρέιν για την ασφάλεια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου προς Τετάρτη 6 Μαΐου, τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή είναι «ασυγκρίτως πολυτιμότερη» από τον εορτασμό οποιασδήποτε επετείου.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τη ρωσική απόφαση για διήμερη μονομερή κατάπαυση πυρός στις 8 και 9 Μαΐου, με αφορμή τις εκδηλώσεις για τη νίκη επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ανακοίνωση Ζελένσκι για την εκεχειρία

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε στις προτάσεις του Κιέβου για εκεχειρία. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η απόφασή του συνδέεται με την πεποίθηση πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον “εορτασμό” οποιασδήποτε επετείου».

«Υπό αυτό το πρίσμα, ανακοινώνουμε κατάπαυση πυρός από τις 00:00 τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», έγραψε ο Ζελένσκι.

As of today, there has been no official appeal to Ukraine regarding the modality of a cessation of hostilities that is being claimed on Russian social media. We believe that human life is far more valuable than any anniversary “celebration”. In this regard, we are announcing a… May 4, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έκανε αναφορά σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια της εκεχειρίας, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία θα ενεργήσει «συμμετρικά» από εκείνη τη στιγμή.

Η ρωσική κατάπαυση πυρός για τις 8 και 9 Μαΐου

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κηρύξει διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ότι, εάν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις, «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Αιχμές Ζελένσκι για drones πάνω από την Κόκκινη Πλατεία

Τη Δευτέρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπαινίχθηκε ότι το Κίεβο μπορεί να στείλει drones στη ρωσική πρωτεύουσα.

Μιλώντας σε ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γερεβάν της Αρμενίας, ανέφερε: «Η Ρωσία ανακοίνωσε μια παρέλαση στις 9 Μαΐου στη Μόσχα χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό».

«Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό – και φοβούνται ότι τα drones μπορεί να βουίζουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στο Μπαχρέιν ο Ζελένσκι για συνομιλίες ασφαλείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε απόψε στο Μπαχρέιν για συνομιλίες σχετικά με τη «συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας», όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

«Προσγειωθήκαμε. Στόχος της επίσκεψης είναι η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο αξιωματούχος, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν, πολλά κράτη του Κόλπου έχουν ζητήσει τη βοήθεια της Ουκρανίας για την αναχαίτιση ιρανικών drones και πυραύλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον τους, σύμφωνα με το Κίεβο.

