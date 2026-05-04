ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 20:15
04.05.2026 20:02

«Αυτός είναι ο δρόμος»: Ο Τραμπ ως… Mandalorian σε ανάρτηση του Λευκού Οίκου για την Ημέρα του Star Wars

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε στη δημοσίευση μιας εικόνας όπου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ως χαρακτήρας από το σύμπαν της Disney «The Mandalorian» και την επερχόμενη ταινία «The Mandalorian and Grogu», με αφορμή την 4η Μαΐου, γνωστή διεθνώς ως «Ημέρα του Star Wars».

Στην εικόνα, ο Τραμπ απεικονίζεται με στολή Mandalorian, έχοντας στο πλευρό του τον Γκρόγκου, τον μικρό εξωγήινο μαθητευόμενο Τζεντάι που έχει γίνει ευρύτερα γνωστός ως «baby Yoda», ενώ κρατά και αμερικανική σημαία, παρότι το σύμπαν του Star Wars τοποθετείται «πριν από πολύ καιρό, σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά», και… πιθανότατα πριν από την ίδρυση των ΗΠΑ.

«Σε έναν κόσμο που απαιτεί δύναμη, η Αμερική είναι έτοιμη. Αυτός είναι ο δρόμος. Η 4η Μαΐου να είναι μαζί σας (σ.σ. May the 4th be with you – λογοπαίγνιο στα αγγλικά από τη γνωστή φράση του κινηματογραφικού σύμπαντος του Star Wars “May the Force be with you”)», αναφέρεται στην ανάρτηση του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην επίμαχη εικόνα, ο Τραμπ ως Mandalorian κρατά το κράνος του κυνηγού επικηρυγμένων. Ωστόσο, στην παράδοση των Mandalorians, η εμφάνιση με ακάλυπτο πρόσωπο θεωρείται σοβαρή παραβίαση του κώδικα. Παρ’ όλα αυτά, η σειρά του Disney+ έχει αξιοποιήσει κάποια σεναριακά κενά, προκειμένου να επιτρέπει στον ηθοποιό Πέδρο Πασκάλ, που υποδύεται τον χαρακτήρα, να εμφανίζεται στην οθόνη χωρίς πάντα να φορά το κράνος του.

Η ταινία της Disney «The Mandalorian and Grogu» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στα τέλη Μαΐου, σε σκηνοθεσία Jon Favreau. Η ιστορία ακολουθεί τον Din Djarin (Mando), τον οποίο ενσαρκώνει ο Πασκάλ, και τον Grogu, καθώς κινούνται σε έναν γαλαξία που προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές του μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας.

Με φόντο έναν κόσμο όπου οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι εξακολουθούν να δρουν διάσπαρτα, η νεοσύστατη Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να σταθεροποιήσει την κατάσταση και να προστατεύσει τα κεκτημένα της Επανάστασης, ζητώντας τη βοήθεια του θρυλικού κυνηγού επικηρυγμένων και του νεαρού μαθητευόμενού του.

