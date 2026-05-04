Κύπρος: Υποψήφιος βουλευτής εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε σε διαιτητή (Video)

Συνελήφθη Κύπριος υποψήφιος βουλευτής που όρμησε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε σε διαιτητή.

Το περιστατικό συνέβη χθες Κυριακή (3/5) σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς. Ο Κώστα Νικολάου είναι υποψήφιος με το κόμμα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών στην επαρχία Λεμεσού.

Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα άγνωστο πρόσωπο πέταξε πλαστικό μπουκάλι στον βοηθό διαιτητή. Στη συνέχεια ο Νικολάου εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και του επιτέθηκε. Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ποδοσφαιριστές επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και να τον απομακρύνουν από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά εκείνος αντιστάθηκε.

Ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Προδρόμου δήλωσε ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του θα υποστεί τις συνέπειες.

