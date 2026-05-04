Κύπρος: Υποψήφιος βουλευτής εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε σε διαιτητή (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνελήφθη Κύπριος υποψήφιος βουλευτής που όρμησε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε σε διαιτητή.
Το περιστατικό συνέβη χθες Κυριακή (3/5) σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς. Ο Κώστα Νικολάου είναι υποψήφιος με το κόμμα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών στην επαρχία Λεμεσού.
Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα άγνωστο πρόσωπο πέταξε πλαστικό μπουκάλι στον βοηθό διαιτητή. Στη συνέχεια ο Νικολάου εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και του επιτέθηκε. Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ποδοσφαιριστές επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και να τον απομακρύνουν από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά εκείνος αντιστάθηκε.
Ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Προδρόμου δήλωσε ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του θα υποστεί τις συνέπειες.
Διαβάστε επίσης
Ο Τραμπ πλήττει και θέλει δράση: Η απογοήτευση με το αδιέξοδο στο Ιράν που πυροδότησε το τέχνασμα στο Ορμούζ
Η Ιταλία ξεκινά έρευνα για βασανιστήρια μετά την απαγωγή ακτιβιστών από τον στολίσκο για τη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις
Κύπρος: Το ζεϊμπέκικο του Γιώργου που αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός δεν έχει χρώμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.