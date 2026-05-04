Ο Τραμπ πλήττει και θέλει δράση: Η απογοήτευση με το αδιέξοδο στο Ιράν που πυροδότησε το τέχνασμα στο Ορμούζ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ φέρεται να έχει βαρεθεί τις συνομιλίες του τύπου «χωρίς συμφωνία, χωρίς πόλεμο» στο Ιράν. Η επιχείρηση που διέταξε για να αλλάξει αυτή τη δυναμική θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει ξανά σε πόλεμο, σύμφωνα με το Axios.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να κάθεται άπραγος. Θέλει πίεση. Θέλει μια συμφωνία», δήλωσε στο Axios ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στον Τραμπ παρουσιάστηκε ένα σχέδιο την Πέμπτη το βράδυ για την αποστολή πολεμικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ για να το ανοίξουν με τη βία. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, επέλεξε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, τουλάχιστον αρχικά.

Από τη Δευτέρα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ βοηθά τα πλοία με σημαία των ΗΠΑ και άλλα εμπορικά πλοία να διασχίσουν το στενό, συμβουλεύοντάς τα για το πώς να αποφεύγουν τις νάρκες και όντας έτοιμο να επέμβει εάν το Ιράν τους επιτεθεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν υπάρχει τρέχον σχέδιο για πλήρεις ναυτικές συνοδείες.

Αντ’ αυτού, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα βρίσκονται «στην περιοχή» και σε ετοιμότητα, παράλληλα με τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ.

Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο «Project Freedom» περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας και 15.000 στρατιώτες, δήλωσε η CENTCOM.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι κανόνες εμπλοκής για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν αλλάξει και έχουν εξουσιοδοτηθεί να πλήττουν άμεσες απειλές εναντίον πλοίων που διασχίζουν το στενό, όπως ταχύπλοα σκάφη του IRGC ή ιρανικές πυραυλικές θέσεις.

Μια πηγή κοντά στον πρόεδρο περιέγραψε αυτό ως την «έναρξη μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση με τους Ιρανούς».

Η «ανθρωπιστική» αποστολή για την απελευθέρωση πλοίων που έχουν αποκλειστεί στο στενό σημαίνει ότι «αν οι Ιρανοί κάνουν κάτι, θα είναι οι κακοί και εμείς θα έχουμε τη νομιμοποίηση να δράσουμε», είπε η πηγή.

Παράλληλα, ο Διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, παρουσίασε στον Τραμπ την Πέμπτη ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο για την αποστολή πλοίων του Ναυτικού μέσω του στενού.

Σύμφωνα με εκείνον τον σχεδιασμό, οι ΗΠΑ θα καταρρίπτουν οποιονδήποτε πυραύλο ή ταχύπλοο που εκτοξεύουν οι Ιρανοί σε απάντηση, με αποτέλεσμα την επανέναρξη του πολέμου με πλήρη ισχύ εάν το Ιράν κλιμάκωνε επιτιθέμενο σε χώρες του Κόλπου.

Η τρέχουσα εκδοχή ωστόσο, ενέχει μικρότερο κίνδυνο άμεσης κλιμάκωσης, αλλά θα μπορούσε επίσης να αφήσει το αδιέξοδο σε μεγάλο βαθμό ως έχει. Η ιρανική αντίδραση θα καθορίσει πώς θα εξελιχθεί το “Project Freedom”.

Το Ιράν επιτέθηκε σε σκάφη που προσπαθούσαν να περάσουν από το στενό σχεδόν κάθε μέρα την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ebrahim Azizi, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, απείλησε με αντίποινα για την κίνηση του Τραμπ

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς του Στενού του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας. Το Στενό του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος δεν θα διαχειρίζονται από τις παραληρηματικές θέσεις του Τραμπ!” έγραψε.

Τη Δευτέρα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι «οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ μόνο θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση» και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον Κόλπο.

Κάλεσε όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια να απέχουν από τη διέλευση από το στενό χωρίς συντονισμό με τον ιρανικό στρατό.

Αρκετά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ άρχισαν να κινούνται από την Αραβική Θάλασσα προς το στενό το απόγευμα της Δευτέρας, τοπική ώρα. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το IRGC, ισχυρίστηκε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν ένα πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Η CENTCOM διέψευσε αυτόν τον ισχυρισμό και δήλωσε ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν το Project Freedom και επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια».

Η διπλωματία δεν έχει παγώσει εντελώς. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, εξακολουθούν να ανταλλάσσουν προσχέδια με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Υπάρχουν συνομιλίες. Υπάρχουν προσφορές. Δεν μας αρέσουν οι δικές τους. Δεν τους αρέσει η δική μας. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την κατάσταση του [ανώτατου ηγέτη]. Και μεταφέρουν μηνύματα δια χειρός σε σπηλιές ή όπου κι αν κρύβεται αυτός ή όποιος άλλος. Αυτό επιβραδύνει τη διαδικασία», δήλωσε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ συμβουλεύει τον Τραμπ να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και παρουσιάζει μια αισιόδοξη εκτίμηση σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας, αλλά άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι είναι πολύ πιο απαισιόδοξοι, δήλωσαν αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Είτε εξετάζουμε τα πραγματικά περιγράμματα μιας εφικτής συμφωνίας σύντομα, είτε θα ισοπεδώσει τα πάντα», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος για τις προθέσεις Τραμπ.

