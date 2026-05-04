Κλιμακώνεται η ένταση στο Ορμούζ: Δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν το Στενό, ανακοίνωσε η CENTCOM – Διαψεύδει ιρανικό χτύπημα

Κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται τη Δευτέρα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς αφενός το Ιράν κάνει λόγο για χτύπημα σε αμερικανικό πλοίο – που διαψεύδει η αμερικανική πλευρά – και αφετέρου η CENTCOM αναφέρει πως δύο εμπορικά πλοία κατάφεραν με τη συνδρομή της να περάσουν από τα στενά.

«Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Αραβικό Κόλπο, αφού διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ για την υποστήριξη του Project Freedom. Οι αμερικανικές δυνάμεις βοηθούν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της διέλευσης της εμπορικής ναυτιλίας. Ως πρώτο βήμα, 2 εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται με ασφάλεια στο ταξίδι τους» αναφέρεται σε ανάρτηση της CENTCOM στο Χ.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Νωρίτερα σήμερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όπου – όπως αναφέρεται – δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω, και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Οι πληροφορίες προέρχονται από τοπικές πηγές που επικαλείται το Fars, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ανακοίνωση του Ναυτικού, σύμφωνα με την οποία απετράπη η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε την αναφορά ότι πλοίο επλήγη από ιρανικούς πυραύλους κοντά στο Ορμούζ, σύμφωνα με το Axios. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη αντίδραση που σημειώνεται από τις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προηγουμένως προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ενέργεια παρεμποδίζει την αμερικανική επιχείρηση «θα αντιμετωπιστεί δυναμικά».

Επίσης, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο ισχυρισμός του Ιράν πως έπληξε σκάφος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με δύο πυραύλους δεν ευσταθεί. «Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατασκεύασαν την είδηση περί πλήγματος σε πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, η είδηση είνα ψευδής», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την έναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία» με τους περισσότερους αναλυτές να θεωρούν αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να βγάλει από τη περιοχή πλοία τρίτων χωρών, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης και το Ιράν, μίλησαν ξεκάθαρα πως μια τέτοια ενέργεια θα θεωρηθεί παραβίαση και θα επιτεθεί ακόμη κι αν πλησιάσουν στα Στενά.

Στην πραγματικότητα πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για μία ακόμα επικοινωνιακού τύπου, με στόχο τον εντυπωσιασμό, κίνηση του Τραμπ, προκειμένου να διαχειριστεί το δεδομένο αδιέξοδο στην περιοχή, από τη στιγμή που δεν βρίσκεται λύση για την ειρήνευση, αλλά και μοιάζει απίθανο και αδόκιμο πλέον να ξεκινήσουν και πάλι οι πολεμικές συγκρούσεις.

Προειδοποιητικό το χτύπημα στο αμερικανικό πλοίο, λέει τώρα Ιρανός αξιωματούχος

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι εκτοξεύτηκε προειδοποιητική βολή εναντίον ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου για να αποτραπεί η είσοδός του στο Στενό του Ορμούζ.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν ήταν σαφές εάν το πλοίο υπέστη ζημιές.

