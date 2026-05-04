ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:54
04.05.2026 17:10

Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione, Γιάννης Κολοτούρας – Το μήνυμα της Μαρέβας Μητσοτάκη για τον συνεργάτη της

Σε ηλικία 48 ετών έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ο Γιάννης Κολοτούρας, συνιδιοκτήτης του ελληνικού οίκου μόδας Zeus+Dione.

Ο Γιάννης Κολοτούρας άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (2/5), σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του. 

Εμφάνισε έντονο βήχα μετά από συμμετοχή του στον Μαραθώνιο Αθήνας. Πήγε σε γιατρό για να δει τι συμβαίνει και έπειτα από σειρά εξετάσεων εντοπίσαν καρκίνο στον πνεύμονα. 

Η αδελφή του και συνεργάτιδα του Δήμητρα Κολοτούρα τον αποχαιρέτησε με μία λιτή ανάρτηση«Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη: Η Zeus and Dione δεν θα ήταν τίποτα χωρίς εσένα

Με τρυφερά λόγια μίλησε για εκείνον η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, συνιδιοκτήτρια του Zeus+Dione.

«Γιάννη μου, Άνθρωποι σαν κι εσένα σπανίζουν…Μου είναι τόσο δύσκολο να σε αποχαιρετίσω, διότι από την αρχή αυτού του Γολγοθά που κλήθηκες να ανέβεις πίστευα ότι θα τα καταφέρεις… Ήσουν τόσο νέος… Έτσι που περπατούσαμε σ’ εκείνο τον ατελείωτο διάδρομο του Νοσοκομείου, φαινόσουν δυνατός να δώσεις αυτή τη μάχη με πίστη και αποφασιστικότητα και να κερδίσεις αυτόν τον αγώνα… παρά τις δυσμενείς προβλέψεις και τα χαμηλωμένα βλέμματα των γιατρών γύρω σου…Θυμάμαι τα λόγια σου: “Πρέπει να τα καταφέρω για τη Δανάη μου», έγραψε χαρακτηριστικά. 

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη τόνισε ότι πίστεψε πως θα καταφέρει. «Πίστεψα κι εγώ, είναι αλήθεια, ότι ίσως το θαύμα να γίνει. Ότι θα κερδίσεις και πάλι, όπως κέρδιζες πάντα… απέναντι στις προκλήσεις και τις μάχες της καθημερινότητας. Στον Μαραθώνιο που έτρεχες, με τους φίλους να σε χειροκροτούν στη διαδρομή και στον τερματισμό.Μένει ανεξίτηλη στη μνήμη μου η εικόνα σου, ικανοποιημένος και χαμογελαστός λίγο πριν τον τερματισμό σου στη γωνία Ηρώδου Αττικού και Βασιλίσσης Σοφίας λίγους μήνες πριν… Τίποτα δεν προμήνυε τι θα ακολουθούσε».

«Θα μπορούσα να μιλώ ατελείωτες ώρες για τον φίλο που χάσαμε. Έναν άνθρωπο δοτικό, συμπονετικό και διαθέσιμο να βοηθήσει όποιον αντιμετώπιζε πρόβλημα… Γιατί ο Γιάννης έβρισκε πάντα με κάποιο μαγικό τρόπο τη λύση… Για τον δημιουργικό επαγγελματία που ερχόταν πρώτος στο γραφείο και έφευγε τελευταίος. Η Zeus and Dione δεν θα ήταν τίποτα χωρίς εσένα. Για τον πιστό και αγαπημένο φίλο στις καλές, αλλά -κυρίως- στις δύσκολες ώρες. Για τον Άνθρωπο της πόλης, που λάτρεψε τη Σύρο, τις Κυκλάδες, τη θάλασσα! Για τον Γιάννη της ευγένειας και της καλοσύνης. Και, ταυτόχρονα,της πειθαρχίας και της ευθύνης.

Αντί γι’ αυτό, προτιμώ να τον κρατήσω στη μνήμη μου χαμογελαστό και δραστήριο. Με εκείνη την αισιόδοξη ματιά του να δίνει κουράγιο και ελπίδα στους δικούς του ανθρώπους και σε όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε.Αντίο, Καλέ μου Γιάννη. Rest In Peace my dear Friend», κατέληξε. 

Ο Γιάννης Κολοτούρας είχε μία κόρη με τη Ναταλία Κατηφόρη.

