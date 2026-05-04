ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:53
Αναστάτωση στη Σύμη: Έξι ιταλικά αλιευτικά ψάρευαν στα ανοιχτά του νησιού

Συναγερμός σήμανε στη Σύμη μετά τον εντοπισμό έξι μεγάλων ιταλικών αλιευτικών σκαφών σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο ακριτικό νησί. Τα σκάφη αλίευαν περίπου δύο ναυτικά μίλια ανοιχτά της Σύμης.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε οργή στους ντόπιους ψαράδες, οι οποίοι μιλούν για αλιευτικά μεγάλης ισχύος που καταστρέφουν το θαλάσσιο περιβάλλον και τα τοπικά αλιευτικά αποθέματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αλιείς ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές του νησιού, ζητώντας παρέμβαση για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο βρίσκονταν εκεί τα ιταλικά αλιευτικά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ δόθηκε εντολή σε σκάφος του Λιμενικού να μεταβεί στο σημείο, για να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και αλιείας και αν η δραστηριότητα των συγκεκριμένων σκαφών κινείται εντός του επιτρεπόμενου πλαισίου, σύμφωνα με το skyrodos.

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ληστείας στον 67χρονο που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα 

MEDIA

ALPHA και MEGA στην πρώτη θέση τηλεθέασης στην αλλαγή του μήνα  (30/4 -1/5)

ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

ΚΟΣΜΟΣ

Στο κόκκινο η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Απειλές και προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν – «Εχουμε τον απόλυτο έλεγχο» ισχυρίζονται οι ΗΠΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πλήττει και θέλει δράση: Η απογοήτευση με το αδιέξοδο στο Ιράν που πυροδότησε το τέχνασμα στο Ορμούζ

ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο Ορμούζ - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ληστείας στον 67χρονο που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα 

MEDIA

ALPHA και MEGA στην πρώτη θέση τηλεθέασης στην αλλαγή του μήνα  (30/4 -1/5)

ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

