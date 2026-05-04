Αναστάτωση στη Σύμη: Έξι ιταλικά αλιευτικά ψάρευαν στα ανοιχτά του νησιού

Συναγερμός σήμανε στη Σύμη μετά τον εντοπισμό έξι μεγάλων ιταλικών αλιευτικών σκαφών σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο ακριτικό νησί. Τα σκάφη αλίευαν περίπου δύο ναυτικά μίλια ανοιχτά της Σύμης.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε οργή στους ντόπιους ψαράδες, οι οποίοι μιλούν για αλιευτικά μεγάλης ισχύος που καταστρέφουν το θαλάσσιο περιβάλλον και τα τοπικά αλιευτικά αποθέματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αλιείς ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές του νησιού, ζητώντας παρέμβαση για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο βρίσκονταν εκεί τα ιταλικά αλιευτικά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ δόθηκε εντολή σε σκάφος του Λιμενικού να μεταβεί στο σημείο, για να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και αλιείας και αν η δραστηριότητα των συγκεκριμένων σκαφών κινείται εντός του επιτρεπόμενου πλαισίου, σύμφωνα με το skyrodos.

Διαβάστε επίσης

Πάτρα: 11χρονος στο νοσοκομείο μετά από νέο ατύχημα με πατίνι

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία – «Με χτύπησε στο κεφάλι και στον σβέρκο»