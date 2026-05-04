ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:33
04.05.2026 09:23

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

Σε συνολικά έντεκα συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (3/5) στις φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες.

Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις 11 συλλήψεις βρίσκονται ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός που, όπως προκύπτει από μαρτυρίες που έχουν οι Αρχές, είναι οι δράστες της διπλής ανθρωποκτονίας.

Τα άλλα εννέα άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό επεισόδιο.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα για να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού και ειδικότερα πώς οι κρατούμενοι κατάφεραν να αποκτήσουν αυτοσχέδια μαχαίρια και να σπάσουν τα λουκέτα των κελιών, χωρίς να τους σταματήσει κανείς.

Πώς έγινε η αιματηρή συμπλοκή

Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Κυριακής εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Στη διάρκεια προαυλισμού στον διάδρομο των φυλακών και μπροστά από τα πειθαρχικά κελιά, τέσσερις έγκλειστοι από το κελί «9» βγήκαν από αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από άλλα δύο κελιά, το «4» και το «8».

Στη συνέχεια όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα, πιθανότατα με μαχαίρια, στους συγκελίτες του πειθαρχιακού κελιού «6». Ο ένας από τους δύο νεκρούς αρχικά τραυματίστηκε βαριά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Τα αίτια της συμπλοκής φαίνεται να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Οι δύο νεκροί, ένας 46χρονος από την Αλγερία και ένας 43χρονος από το Ιράκ, φαίνεται ότι δέχθηκαν σφοδρή επίθεση ενώ στο επεισόδιο συμμετείχαν πάνω από δέκα κρατούμενοι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου δέκα κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Άμεσα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του ΕΚΑΒ Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού».

