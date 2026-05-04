ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:34
Η BMW που πουλάει περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Η BMW δείχνει ξεκάθαρα τη δυναμική της στην ελληνική αγορά, ακόμη και απέναντι σε πιο προσιτές μάρκες που παραδοσιακά βασίζονται στην τιμή για να κερδίσουν το κοινό

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου αλλάζει πιο γρήγορα από ότι έχουμε συνηθίσει. Οι κατηγορίες παραμένουν ίδιες, τα budgets όμως μετακινούνται και μαζί τους αλλάζει και το τι θεωρεί ο αγοραστής «λογική» επιλογή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε κατηγορίες όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν πιο προσιτές προτάσεις, βλέπουμε πλέον premium μοντέλα να ανεβαίνουν ψηλά σε ταξινομήσεις, εκμεταλλευόμενα τόσο την τεχνολογία όσο και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η BMW X2 καταγράφει 294 ταξινομήσεις στην κατηγορία των D-SUV, αφήνοντας αρκετά πίσω το Dacia Bigster που σταματά στις 144. Η διαφορά είναι σχεδόν διπλάσια και δείχνει ξεκάθαρα κάτι που βλέπουμε όλο και πιο έντονα στην ελληνική αγορά: ένα μεγάλο μέρος των αγοραστών ανεβαίνει κατηγορία, επενδύοντας σε ένα πιο πλήρες και τεχνολογικά εξελιγμένο SUV, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει σημαντικά υψηλότερο κόστος απόκτησης.

