Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, αναφέρθηκε στα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, δίνοντας και την εκτίμησή του για το ποιος θα τα πάει καλύτερα στις εκλογές.

«Ο κ. Τσίπρας έχει την ιστορία του η οποία χαρακτηρίζει την πορεία του, πιστεύω ότι η ίδρυση κόμματος από τον κ.Τσίπρα είναι μια ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ και της δικής του πορείας. Δύσκολα πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας θα βρει ανθρώπους να κάνουν μια καινούργια τροχιά, λίγο-πολύ θα είναι οι άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ με εξαίρεση κάποιους από αυτούς άρα μια μεταβολή που θα υπάρξει είναι η επιστροφή του κ. Τσίπρα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αντιλαμβάνομαι ότι θα δώσει μια σκληρή μάχη με το ΠΑΣΟΚ για το ποιο κόμμα από τα δύο θα είναι δεύτερο» είπε χρίζοντάς τον… φαβορί για το αν θα πάει ψηλότερα αυτός ή η Καρυστιανού.

«Η κα Καρυστινού απολάμβανε μιας πολύ μεγάλης δημοφιλής αλλά όχι ως πολιτικό πρόσωπο… Οι πρώτες απόψεις που έχει εκφράσει η κα Καρυστιανού δεν νομίζω ότι έχουν αντιμετωπιστεί θετικά από την ελληνική κοινωνία για αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια σοβαρή επίδραση στο πολιτικό σκηνικό ένα τέτοιο κόμμα» σχολίασε.

Πάντως, ο υπουργός Ανάπτυξης όταν ρωτήθηκε για τα εσωτερικά προβλήματα στη ΝΔ, συνέστησε ««ψυχραιμία και ηρεμία».

«Είναι πολύ φυσιολογικό σε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα να υπάρχουν και διαφορετικές γνώμες και σκέψεις και κριτικές για αυτό είμαστε μεγάλο κόμμα για να συζητάμε και στο τέλος να συνθέτουμε με τις συλλογικές και τις συνολικές αποφάσεις την πολιτική μας και να την υπηρετούμε όλοι μαζί».

