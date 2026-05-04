Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιδράσει εάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην απειλή του για επιβολή δασμών 25% στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη.

«Η πρώτη μας επιλογή είναι πάντα ο διάλογος — θέλουμε να είμαστε ένας προβλέψιμος εταίρος στη διεθνή οικονομία και πιστεύουμε στη διατλαντική σχέση», δήλωσε στο Bloomberg Television. «Ωστόσο, εάν υπάρξει απόκλιση από όσα έχουμε συμφωνήσει, προφανώς όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».

Η αντιπαράθεση προστίθεται στις εντάσεις γύρω από τη συμφωνία εμπορίου ΗΠΑ–ΕΕ, η οποία καθυστερεί σημαντικά. Οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε αρχική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο οι ευρωπαίοι νομοθέτες δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει, επιδιώκοντας περαιτέρω τροποποιήσεις. Ο Τραμπ υποστήριξε την Παρασκευή ότι η ΕΕ δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τη συμφωνία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης — μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα — απέρριψε τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι το μπλοκ έχει «εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις αυτής της εξίσωσης».

«Η δική μας πλευρά έχει τηρήσει πλήρως τη συμφωνία, τόσο ως προς τη δέσμευση της κοινής δήλωσης όσο και ως προς το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει», ανέφερε. «Γνωρίζουμε ότι πρέπει να επιταχύνουμε, αλλά από την πλευρά μας υπάρχει προβλεψιμότητα».

Ακόμη και πριν από την τελευταία απειλή, η ΕΕ εξέφραζε δυσαρέσκεια για τους αμερικανικούς δασμούς σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, παρά την πρόσφατη αναθεώρηση από την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές εξαγωγές που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα μέταλλα θα επιβαρύνονταν με υψηλότερους δασμούς.

Αν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση αυτής της μακροχρόνιας διαφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα τους ευρωπαίους διπλωμάτες ότι είναι έτοιμη να απαντήσει εφόσον χρειαστεί.

Η νέα κίνηση Τραμπ αναζωπυρώνει μια έντονη εμπορική διαμάχη με ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά μπλοκ του κόσμου, τη στιγμή που ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος των τιμών ενέργειας ασκούν πρόσθετες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

«Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση είναι εντελώς περιττή και ιδιαίτερα ατυχής», σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Το τελευταίο που χρειάζονται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας, πέρα από όσα συμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή».

Οι οικονομικές επιπτώσεις έχουν ήδη οδηγήσει κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να υιοθετήσουν πακέτα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Τα μέτρα που αποδίδουν είναι εκείνα που είναι πιο στοχευμένα προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει η κατάλληλη αποτύπωση της κατάστασης και η σωστή ευρωπαϊκή αντίδραση, διότι δεν θέλουμε η ενεργειακή κρίση να μετατραπεί σε δημοσιονομική κρίση».

Διαβάστε επίσης

Καθοριστικό Eurogroup υπό τον Κ. Πιερρακάκη για οικονομία, τράπεζες και ανταγωνιστικότητα

Τράπεζες: Νομοσχέδιο-«ασπιρίνη» υπό την πίεση της Ε.Ε. – Η ακτινογραφία της επιτοκιακής ασφυξίας

Χρηματιστήριο: Ρεκόρ επιδόσεων για τους ισχυρούς και πιέσεις για τους υπόλοιπους σε μια αγορά δύο ταχυτήτων