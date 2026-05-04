Χρηματιστήριο: Ρεκόρ επιδόσεων για τους ισχυρούς και πιέσεις για τους υπόλοιπους σε μια αγορά δύο ταχυτήτων

Αγορά δύο ταχυτήτων αναδεικνύεται ολοένα και πιο καθαρά στο Euronext Athens, με τα αποτελέσματα του 2025 να επιβεβαιώνουν τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ισχυρών και αδύναμων παικτών. Η συνολική εικόνα παραμένει θετική σε επίπεδο αριθμών, ωστόσο η κατανομή της κερδοφορίας δείχνει ότι δεν συμμετέχουν όλοι εξίσου στην ανάπτυξη.

Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων διαμορφώθηκαν στα 12,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό, με τις τράπεζες να έχουν και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,5 δισ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με το 2024. Οι Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς διατήρησαν επιδόσεις άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank ακολούθησε με 906 εκατ. ευρώ.

Στο υπόλοιπο ταμπλό, οι μη τραπεζικές εισηγμένες κατέγραψαν συνολικά κέρδη 6,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε από ενίσχυση του κύκλου εργασιών κατά 4,5%, στα 101 δισ. ευρώ, καθώς και από σημαντική βελτίωση των EBITDA κατά 9,6%, τα οποία ανήλθαν στα 16,3 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι μεγάλοι όμιλοι διατηρούν ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ξεχωριστή παρουσία είχαν και φέτος συγκεκριμένοι κλάδοι. Η Coca-Cola HBC ηγήθηκε των μη τραπεζικών εταιρειών με κέρδη 989,3 εκατ. ευρώ, ενώ ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν και οι ενεργειακές εταιρείες. Η Motor Oil εμφάνισε κέρδη 757 εκατ. ευρώ και η HelleniQ Energy 503 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας τα ευνοϊκά περιθώρια διύλισης. Υψηλή κερδοφορία κατέγραψαν επίσης εταιρείες όπως η Jumbo και η Metlen, αν και στην τελευταία η τελική εικόνα επηρεάστηκε από έκτακτες ζημιές.

Στον αντίποδα, σημαντικός αριθμός μικρών και μεσαίων εταιρειών δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό. Καθυστερήσεις στη δημοσίευση αποτελεσμάτων, περιορισμένη δραστηριότητα και χαμηλή κερδοφορία –ή και ζημιές– χαρακτήρισαν αρκετές περιπτώσεις. Ενδεικτικά, η Cairo Mezz κατέγραψε ζημιές 94 εκατ. ευρώ λόγω αποτίμησης χαρτοφυλακίου, αντιστρέφοντας την εικόνα της προηγούμενης χρονιάς. Αντίστοιχα, η ΕΥΔΑΠ εμφάνισε ζημιές 21,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω φορολογικών επιβαρύνσεων.

Πιέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες εισηγμένες μικρότερης κεφαλαιοποίησης, όπως η Ιατρικό Αθηνών, η Ικτίνος και η Δρομέας, όπου η περιορισμένη δραστηριότητα φαίνεται να παγιώνεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η Y/KNOT, η ανάγκη για αναδιάρθρωση και κεφαλαιακή ενίσχυση προκύπτει έντονα από τα οικονομικά μεγέθη.

Στα θετικά της χρονιάς συγκαταλέγεται η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, εξέλιξη που αποδίδεται στη χαλάρωση των επιτοκίων και ενίσχυσε τα καθαρά αποτελέσματα αρκετών εταιρειών. Παράλληλα, αρκετές εισηγμένες εμφανίζονται με ισχυρούς ισολογισμούς και σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα.

Ενδεικτικά, η Καρέλιας διαθέτει ταμείο 844,1 εκατ. ευρώ χωρίς δανεισμό, ενώ η Jumbo εμφανίζει 473,2 εκατ. ευρώ. Υψηλά ταμειακά διαθέσιμα καταγράφουν επίσης εταιρείες όπως η Intracom, η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΛΠ και άλλες, με συνολικά 43 εισηγμένες να διαθέτουν περισσότερα μετρητά από τον συνολικό τους δανεισμό.

Στο πεδίο των αποτιμήσεων, αρκετές εταιρείες διαπραγματεύονται με χαμηλούς δείκτες P/E, στοιχείο που προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ενεργειακές, βιομηχανικές και καταναλωτικές εταιρείες, αλλά και μικρότερες εισηγμένες που εμφανίζουν ισχυρή κερδοφορία σε σχέση με την κεφαλαιοποίησή τους.

Συνολικά, η εικόνα του 2025 δείχνει ότι, παρά το θετικό μακροοικονομικό αποτύπωμα, η αγορά δεν κινείται ομοιόμορφα. Οι ισχυροί όμιλοι συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους, ενώ ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς παραμένει σε φάση προσαρμογής, επιβεβαιώνοντας ότι η «αγορά δύο ταχυτήτων» δεν αποτελεί απλώς συγκυριακό φαινόμενο, αλλά διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Διαβάστε επίσης:

Πολύ μικρή η επιβάρυνση για τους τραπεζικούς ισολογισμούς

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά η τιμή του για 2η εβδομάδα – «Πονοκέφαλος» για νέες αυξήσεις στην βενζίνη τις επόμενες ημέρες

Λίγοι φορολογούμενοι δικαιώνονται στη ΔΕΔ καθώς οι περισσότερες προσφυγές απορρίπτονται και οδηγούνται στα δικαστήρια