Την απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή φαίνεται πως έχει αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία.

Αιτία αυτής της καθαρής άρνησης, που είναι διαφορετικός χειρισμός και από την υπόθεση Τριαντοπούλου-Καραμανλή και από την υπόθεση Βορίδη-Αυγενάκη, είναι σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη και νομικούς που έχουν επεξεργαστεί τη δικογραφία η εξαιρετικά αδύναμη συγκρότηση της όσον αφορά τους δύο πρώην υπουργούς.

Στο σκέλος του κ. Λιβανού, η εικόνα κρίνεται διαμετρικά αντίθετη με την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη, αφού ο πρώην υπουργός δεν εμφανίζεται καν σε απευθείας συνομιλία, παρά μόνο μέσα από επικοινωνίες συνεργατών του. Ο ίδιος, σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου, μίλησε για «μικροπολιτική σκοπιμότητα», υπενθυμίζοντας ότι ήταν αυτός που ανέδειξε το σκάνδαλο το 2021.Όσον αφορά την βασική κατηγορία της δικογραφίας, όπως λένε συνεργάτες του πρώην υπουργού, πρόκειται για ιεραρχική προσφυγή που όπως είχαν δικαίωμα έκαναν κτηνοτρόφοι που είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας το 2017 και είχαν πάρει χρήματα και το 2018 και το 2019. Το 2020, όπου είναι και η εν λόγω υπόθεση λόγω ανωτέρας βίας και ειδικών συνθηκών που αφορούσαν τον γεωκτηνοτροφικό τους σύμβουλο έκαναν την ιεραρχική προσφυγή την οποία ο κύριος Λιβανός υπέγραψε με βάση το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος.

Όσον αφορά την κυρία Αραμπατζή, τα στοιχεία είναι ακόμα πιο αδύναμα εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού η υπόθεση στηρίζεται σε μία και μόνη συνομιλία της με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, στις 26 Αυγούστου 2021. Σε αυτήν, η πρώην υφυπουργός ρωτά πότε θα πληρωθεί ένας παραγωγός από το Δημιτρίτσι Σερρών, ο Γιώργος Καλαϊτζής, για υπόλοιπα του 2018. Το εντυπωσιακό, που αναμένεται να αξιοποιηθεί ευρύτατα στη βουλευτική αντιπαράθεση, είναι ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός, όπως και χιλιάδες άλλοι ανά τη χώρα με αντίστοιχες εκκρεμότητες παρελθόντων ετών, δεν έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ της 12ης Μαρτίου 2026. Όπως λένε νομικοί που επεξεργάστηκαν την υπόθεση στο Μέγαρο Μαξίμου, πρακτικά καμία ζημία στο δημόσιο και ενωσιακό συμφέρον δεν έχει επέλθει, στοιχείο που αδυνατίζει το αντικειμενικό σκέλος του αδικήματος της απιστίας του άρθρου 390 ΠΚ, για το οποίο η πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου (απαιτεί «βεβαία» περιουσιακή βλάβη).

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και στη δεύτερη επίμαχη συνομιλία της ίδιας ημέρας, που αφορούσε προγραμματισμένο έλεγχο σε τρεις κτηνοτρόφους από την Ηλιοκώμη Σερρών. Ο έλεγχος έγινε κανονικά, στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς καμία παράταση, και τα τρία πορίσματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εντόπισαν κανένα εύρημα, με τη χρηματοδοτική ροή των επιδοτήσεών τους για 2021 και 2022 να επιβεβαιώνει την πλήρη νομιμότητα. Επιπλέον, χαρακτηριστικό της αδυναμίας της κατηγορίας από γαλάζιους βουλευτές θεωρείται το γεγονός ότι οι ίδιες ακριβώς εκκρεμότητες πληρωμών που η κ. Αραμπατζή «ρώτησε» τηλεφωνικά, τέθηκαν δημοσίως από την ίδια ως βουλευτή πια με τέσσερις ερωτήσεις στη Βουλή, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2024, τον Σεπτέμβριο 2025 και τον Φεβρουάριο 2026, αποτυπώνοντας ότι επρόκειτο για πραγματικό πρόβλημα χιλιάδων νόμιμων παραγωγών.

Η αντιπολίτευση, που θεμελιώνει το αίτημά της σε εκτιμώμενη ζημία 800 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2025 και αποδίδει στους δύο πρώην υπουργούς ηθική αυτουργία σε απιστία, θα επιχειρήσει να φορτώσει στη ΝΔ το πολιτικό κόστος της απόρριψης.

Στο Μαξίμου όμως, μετά και την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών το προηγούμενο διάστημα, έχει ωριμάσει η αντίληψη ότι η μέχρι σήμερα οριζόντια αποδοχή κάθε αιτήματος που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να έχει και όρια, όταν το περιεχόμενο των δικογραφιών τα δικαιολογεί και η συγκεκριμένη υπόθεση κρίνεται ότι προσφέρεται για τη συγκεκριμένη πολιτική επιλογή.

Η Πειραιώς, για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο κύκλος των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνει διατεθειμένη να δώσει μάχη επιχειρημάτων στη βουλή για να στηρίξει την άρνησή της για σύσταση προανακριτικής επιτροπής αντί να καταφύγει σε διαδικαστικό συμβιβασμό.

