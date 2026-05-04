Νόμος-πλήγμα στο περιβάλλον και τις περιοχές Natura

Η Κυβέρνηση μετά τον «αντι περιβαλλοντικό» νόμο 4685/2020 (νόμος Χατζηδάκη), που αφορούσε στις περιοχές Natura, πρόσφατα, την 30/4/26, ψήφισε νέο νόμο που δίνει χαριστική βολή στο Περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές!

Ως γνωστόν, η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της βιοποικιλότητας στη χώρα μας, που σε συνδυασμό με την αποψίλωση των δασών οδηγεί σε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθιστώντας το πιο ευάλωτο και οδηγώντας σε απώλεια εδάφους και ερημοποίηση.

Στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) έχει κεντρική θέση. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει σε βάρος των δασικών οικοσυστημάτων και του Περιβάλλοντος. Σήμερα, η εγκατάσταση ΑΠΕ, γίνεται άναρχα και χαρακτηρίζεται από έλλειψη σαφών κανόνων.

Πρέπει να εκπονηθεί ένα σύγχρονο Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, καθόσον σήμερα ισχύει ακόμη το χωροταξικό του 2008, που χρήζει αναθεώρησης.

Πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες και οι τοπικές Κοινωνίες στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Πρέπει το χαμηλό κόστος παραγωγής ΑΠΕ να περνά στην Κοινωνία ( χαμηλοί λογαριασμοί ρεύματος).

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, ειδικά τα 15 τελευταία χρόνια, εντός των δασών επιτρέπονται πλήθος χρήσεων (ακόμη και εγκατάσταση ανεμογεννητριών), έχοντας εξουδετερώσει ουσιαστικά την συνταγματική προστασία των δασών μας.

Ο νόμος που πρόσφατα ψηφίσθηκε, ήρθε ως νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση μόλις για 2 εβδομάδες και μάλιστα την περίοδο των εορτών του Πάσχα! Έχει δε ξεσηκώσει αρνητικά, φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις! Υπήρχε όμως η δυνατότητα να παραταθεί η δημόσια διαβούλευση για άλλες 2 εβδομάδες (νόμος 4622/19 -επιτελικό κράτος), καθώς το νομ/διο είχε πλήθος σημαντικών ρυθμίσεων…

Ο νόμος επικαλείται την υποχρέωση ενσωμάτωσης 3 Οδηγιών της Ε.Ε. , ενώ περιλαμβάνει και πλήθος ρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας. Οι Οδηγίες όμως αυτές, οι οποίες έχουν ως σκοπό την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της αγοράς ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ στο χώρο της Ε.Ε., προϋποθέτουν ότι τα κράτη-μέλη έχουν εκπληρώσει υποχρεώσεις από ευρωπαϊκές οδηγίες, περί προστασίας του Περιβάλλοντος, όπως η προστασία περιοχών Natura, καθώς και θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Κατά συνέπεια η επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ , αναγκαστικά θα σέβεται τους κανόνες προστασίας των αντίστοιχων περιοχών.

Όμως στην Ελλάδα ισχύει άλλο καθεστώς! Έχουμε καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για παράβαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας τον οικοτόπων Natura (C-849/19/2020). Επιπλέον έχει διατυπωθεί σε βάρος μας Αιτιολογημένη Γνώμη της Επιτροπής για την ακαταλληλότητα του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, λόγω μη συμμόρφωσής του προς την Οδηγία Natura. Επίσης στο νόμο υπάρχουν διατάξεις για την προώθηση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας καταδικάστηκε πρόσφατα (Φεβρουάριος 2025) από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2014/89/ΕΕ για τη θέσπιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε στο άρθρο 96 , που αφορά στις αναδασωτέες εκτάσεις. Ο πρόσφατος νόμος προβλέπει ότι, εάν εκδοθεί άδεια επένδυσης (που προβλέπεται από το νόμο), όπως ΑΠΕ, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, αγωγοί φυσικού αερίου, δίκτυα, υδροηλεκτικά έργα, έργα εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών κ.α. και Αν το δάσος καταστραφεί πχ από πυρκαγιά, αίρεται η υποχρεωτική αναδάσωση (όπως ορίζει το άρθρο 117 του Συντάγματος)!! Αντί λοιπόν περί νομοθετικής ρύθμισης, που επαναφέρει, χωρίς νομικά παράθυρα την απόλυτη απαγόρευση στα αναδασωτέα κάθε άλλης χρήσης, ή δραστηριότητας εκτός από την αναδάσωση, με αναστολή υπαρχουσών αδειών, νομοθετείται η συνέχιση των επενδύσεων…

Στο ίδιο άρθρο επίσης νομιμοποιούνται (δια της παράτασης μέχρι 31/12/27) αυθαιρεσίες και όποιες εγκαταστάσεις λειτουργούν παράνομα (χωρίς άδεια των δασικών υπηρεσιών), μέχρι να την αποκτήσουν!! Εδώ, έχουμε και φωτογραφικές διατάξεις (ειδικά για τον Υμηττό, που εδώ και χρόνια αναμένεται το νέο ΠΔ και ισχύει αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών). Επίσης στις «Περιοχές επιτάχυνσης ΑΠΕ» (νέος όρος, που δεν περιλαμβάνεται στο ισχύον Ειδικό χωροταξικό του 2008), καταργείται η υποτυπώδης ατομική περιβαλλοντική αξιολόγηση και η Ειδική οικολογική αξιολόγηση (ΕΟΑ).

Τέλος, η δυνατότητα πολεοδόμησης εντός περιοχών Νατούρα, που εμπεριέχεται στο νόμο, είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την προστασία τους. Αντί της περαιτέρω αυστηροποίησης χρήσεων, δίνεται η δυνατότητα οικιστικής επέκτασης. Υπενθυμίζουμε, ότι διανύουμε μέχρι το 2030, τη δεκαετία βιοποικιλότητας, σύμφωνα με την ΕΕ!!

Κατά τα άλλα, έχουμε έναν «πράσινο» Πρωθυπουργό, όπως θέλει να εμφανίζεται!!

* Η Χαρά Καφαντάρη είναι γεωλόγος, πρώην βουλευτής Δυτικής Αθήνας και μέλος επιτροπής Προγράμματος «Δημοκράτες-ΠΚ».

