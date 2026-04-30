Κερδίζει μόνο αυτός που μιλάει για τα προβλήματα των πολιτών

Στη Χαριλάου Τρικούπη αυτήν την εποχή έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι.

Οι συγκρούσεις τους με την κυβέρνηση έχουν φέρει το ΠΑΣΟΚ στον ρόλο που αναλογεί στο στάτους της αξιωματικής αντιπολίτευσης: ουδείς αμφισβητεί σε αυτήν τη φάση πως είναι ο βασικός αντίπαλος της Ν.Δ., στοιχείο το οποίο, εάν διατηρηθεί μέχρι την κάλπη, μπορεί να αποβεί κρίσιμο για τις επιλογές των αναποφάσιστων.

Φυσικά ουδείς μπορεί να μαντέψει εάν το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει μέχρι τέλους τον τρέχοντα ρόλο του, καθώς υπάρχει η εκκρεμότητα της εμφάνισης των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα πρωτευόντως και της Μαρίας Καρυστιανού δευτερευόντως.

Ουδείς επίσης μπορεί να μαντέψει τι είδους διαχείριση θα επιλέξουν ο Ανδρουλάκης και οι συν αυτώ.

Εάν, για παράδειγμα, θα καταφέρουν να εμφανιστούν με μια φωνή ή οι… συνήθεις ύποπτοι θα συνεχίσουν να παίζουν τις προσωπικές τους ιδεολογικές και πολιτικές ατζέντες – ήδη υπάρχουν δείγματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αν πάντως υπάρχει μια βέβαιη ανάγκη, αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ να μην περιορίσει την πολιτική του παρουσία στο πεδίο των σκανδάλων, όσο κι αν αυτά ζορίζουν τη Ν.Δ.

Τα σκάνδαλα ίσως εξελιχθούν σε πολιτική καταστροφή του κυβερνώντος κόμματος, εάν προκύψουν νέα στοιχεία, αλλά είναι εξίσου πιθανό να μην αποτελέσουν τελικά το πιο σοβαρό κριτήριο ψήφου – σε αυτήν την περίπτωση θα πάνε στον κουβά όλοι όσοι θα έχουν ποντάρει εκεί όλα τους τα λεφτά.

Στο τέλος της ημέρας – το έχουμε επισημάνει πολλές φορές – κερδίζει αυτός που πείθει ότι μπορεί να διαχειριστεί τη χώρα και να δώσει απαντήσεις στον σκληρό πυρήνα των προβλημάτων της κοινωνίας και των ομάδων που την αποτελούν.

Σημειωτέον ότι αυτό δεν ισχύει μόνο στη μάχη για την εκλογική πρωτιά, αλλά και στον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση, ο οποίος ενδέχεται να είναι πολύ σκληρός – και κανείς στη Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει.

Με ακόμη πιο απλά λόγια, όσο πιο συγκεκριμένα και απτά είναι τα προβλήματα των πολιτών – κάτι που αυτήν την εποχή ισχύει σε απόλυτο βαθμό – τόσο πιο εστιασμένες πρέπει να είναι και οι θέσεις των κομμάτων.

Αν ο πολίτης δεν αντιλαμβάνεται ότι ο πολιτικός λόγος τον αφορά, εύκολα σαλπάρει για την αποχή ή τον… χαβαλέ.

