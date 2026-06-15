Μητσοτάκης για Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων: Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει

Την αναγκαιότητα της δημιουργίας εθνικού μηχανισμού προστασίας ζώων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε νωρίτερα τον Σταθμό Υποδοχής Πληγέντων Ζώων στο Γαλάτσι.

«Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην αποστολή της προστασίας των ζώων, τότε πράγματι κάτι καλό μπορεί να προκύψει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του.

«Κάτι το οποίο ξεκίνησε αποσπασματικά, ως αποτέλεσμα της δύσκολης εμπειρίας, είχαμε να διαχειριστούμε μεγάλες κρίσεις και ιδίως μεγάλες πυρκαγιές, κάτι το οποίο ξεπήδησε μέσα από την ίδια την κοινωνία των πολιτών και τις φιλοζωικές οργανώσεις, αγκαλιάστηκε τελικά από την ελληνική πολιτεία, θεσμοθετήθηκε και είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό Εθνικό Μηχανισμό, ουσιαστικά διαχείρισης των ζώων συντροφιάς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών», είπε ο πρωθυπουργός.

Ευχαρίστησε τους εθελοντές για τους οποίους είπε ότι «θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτή την πολύ σημαντική υπηρεσία», αλλά και «όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών, όλους όσοι συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε κάτι το οποίο αποτελούσε όραμα και όνειρο να γίνει επιτέλους πραγματικότητα», και έκλεισε ευχόμενος «ο μηχανισμός να είναι αχρείαστος, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η κλιματική κρίση είναι μαζί μας. Θα αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών».

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