Στο τραπέζι του Μαξίμου 2 εκλογικά σενάρια: Οι ανατροπές που μπορεί να φέρει η συμφωνία ειρήνης στο Ιράν – Οι σκέψεις και οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Δύο φάκελοι βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες ανοιχτοί στο γραφείο του πρωθυπουργού και κανένας από τους δύο δεν σφραγίζεται οριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε κάθε δημόσια τοποθέτηση του ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, όμως όσοι σχεδιάζουν δίπλα του φροντίζουν η μηχανή της Νέας Δημοκρατίας να είναι λαδωμένη και για μια πρόωρη αναμέτρηση το φθινόπωρο του 2026. Η προσωπική του προτίμηση γέρνει σταθερά προς τον μακρύτερο ορίζοντα, η προετοιμασία όμως καλύπτει αμφότερα τα ενδεχόμενα, ακριβώς επειδή στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι το παράθυρο μπορεί να ανοίξει νωρίτερα από όσο δείχνει το ημερολόγιο.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η λογική της μίας κάλπης παραμένει ο πυρήνας της στρατηγικής. Η Πειραιώς δεν επιθυμεί διαδοχικές εκλογές και επιχειρεί να αποθαρρύνει τη χαλαρή ψήφο διαμαρτυρίας, που μπορεί να πλήξει σε επίπεδο ποσοστών τη Νέα Δημοκρατία, στοχεύοντας σε καθαρή εντολή από την πρώτη Κυριακή. Το ζητούμενο, λένε οι ίδιες πηγές, δεν είναι μόνο πότε αλλά με ποιο αφήγημα θα μπει η παράταξη στην τελική ευθεία, σε ένα σκηνικό όπου ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης λειτουργεί ως φυσικός σύμμαχος της συσπείρωσης.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πάνω σε αυτόν τον ζυγό έρχεται τώρα να προστεθεί ένας απρόσμενος διεθνής παράγοντας. Η συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που σύμφωνα με τις διεθνείς ανακοινώσεις προγραμματίζεται να υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στη Γενεύη, ανοίγει τον δρόμο για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι αγορές προεξόφλησαν ήδη την αποκλιμάκωση, με το Brent να υποχωρεί περίπου 4% στα 83,80 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 81 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο.

Η εξέλιξη αυτή, αν παγιωθεί, ευνοεί έμμεσα το σενάριο της άνοιξης. Μια ομαλή ροή πετρελαίου μετά το άνοιγμα του Στενού αποσυμπιέζει τις τιμές ενέργειας και απομακρύνει τον εφιάλτη ενός ενεργειακά και οικονομικά απρόβλεπτου χειμώνα, που θα φόρτωνε την ακρίβεια στις πλάτες των νοικοκυριών την ώρα της κάλπης. Με την ενεργειακή πίεση να υποχωρεί, ο πρωθυπουργός κερδίζει χρόνο να αφήσει να ωριμάσουν τα μέτρα στήριξης χωρίς τον φόβο μιας ξαφνικής αναζωπύρωσης του κόστους ζωής. Είναι ένα στοίχημα με ρίσκο, καθώς η εφαρμογή της συμφωνίας μένει να επαληθευτεί, όμως στο Μαξίμου θεωρούν ότι ένα ήρεμο διεθνές μέτωπο παίζει υπέρ της υπομονής.

Το «καλάθι»

Σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο θα είναι η τελευταία προεκλογική ΔΕΘ του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από τις κάλπες, όποτε κι αν στηθούν αυτές. Εκεί θα ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, το σχέδιο που στα κυβερνητικά γραφεία αποκαλούν Ατζέντα 2030 και του οποίου τον συντονισμό έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μαζί με ομάδα ειδικών. Οι άξονες περιγράφονται ήδη, μια πιο παραγωγική οικονομία με αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εργαλείων, ένα κράτος πιο διαφανές και λειτουργικό, και μια ισχυρότερη διεθνής παρουσία με αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις.

Το πιο κρίσιμο όμως παίζεται στο περιεχόμενο του καλαθιού. Συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν ευρύτερο άνοιγμα, ώστε να αγγίξουν περισσότερες κοινωνικές ομάδες ταυτόχρονα. Προτεραιότητα παραμένει η αναπλήρωση των απωλειών στη μεσαία τάξη, που σήκωσε για χρόνια το βαρύτερο φορολογικό βάρος, με νέες παρεμβάσεις στο εισόδημα και στήριξη των οικογενειών. Δίπλα της, και ίσως πιο επιτακτικά, στέκεται το αγροτικό. Το πλήγμα που υπέστη η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι βαθύ.

Σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας αγρότες δεν έχουν πληρωθεί ακόμη χρήματα που τους οφείλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και πολλά έτη. Σε πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία και βουλευτών από την βόρεια Ελλάδα το καμπανάκι χτύπησε πολλές φορές για τις συνέπειες που θα έχει η παράταση της υπάρχουσας εκκρεμότητας στην αγροτική ψήφο. Έτσι ο πρωθυπουργός φιλοδοξεί από το βήμα του Βελλιδείου να ξανασυνδεθεί ψυχικά με τον κόσμο της υπαίθρου, που του χάρισε τη νίκη στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις.

Η μέθοδος Χατζηδάκη μένει σταθερή, χωρίς υποσχέσεις τύπου Άι Βασίλη και με τον δημοσιονομικό χώρο να ξεκαθαρίζει αργά το καλοκαίρι. Ως τότε, στο Μαξίμου θα κρατούν ανοιχτά και τα δύο σενάρια, παρακολουθώντας τρεις δείκτες ταυτόχρονα, την πορεία των τιμών της ενέργειας μετά τη Γενεύη, τη συσπείρωση απέναντι σε έναν κατακερματισμένο αντίπαλο χώρο, και την υποδοχή που θα έχει η Ατζέντα 2030. Η απόφαση για τον χρόνο, λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τη σκέψη του πρωθυπουργού, δεν θα ληφθεί στο γραφείο αλλά στον δρόμο, εκεί όπου ο έμπειρος μαραθωνοδρόμος μετρά πρώτα τις δικές του αντοχές και ύστερα το λαχάνιασμα των αντιπάλων του.

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