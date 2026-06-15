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15.06.2026 06:20

Κόμμα Σαμαρά: Τα πρόσωπα που το ετοιμάζουν, οι πιέσεις από ΝΔ

15.06.2026 06:20
samaras kriti 88- new

Όσο πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος για να εξαγγέλει το νέο κόμμα τόσο η κυβέρνηση ανεβάζει τον βαθμό πίεσης προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού θυμίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος από την παράταξη τον οποίο η ΝΔ σέβεται και αναγνωρίζει ως καθοριστικό παράγοντα για την πορεία του κόμματος.

Τα κολακευτικά λόγια των κυβερνητικών στελεχών για τον Αντώνη Σαμάρα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ενώ όλοι περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα από την πρωτοβουλία του νέου Γραμματέα Κώστα Κυρανάκη.

Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι πληροφορίες που λένε ότι στα “κάγκελα “ βρίσκεται και ο Κώστας Καραμανλής παρά το γεγονός ότι αποφεύγει να συγκρουστεί δημόσια με την κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς αθόρυβα αλλά συστηματικά έχει ετοιμάσει το κόμμα του και είναι έτοιμος να το εξαγγείλει . Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι η ζημία που έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς είναι πολύ μεγάλη καθώς έχει καταφέρει να προσεγγίσει όλα τα δυσαρεστημένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

Οι ίδιοι άνθρωποι λένε μάλιστα ότι το ποσοστό που θα πάρει το κόμμα Σαμαρά θα είναι μία μεγάλη εκλπληξη για όλους και σίγουρα μία δυσάρεστη εξέλιξη για την ΝΔ.

Όπως φαίνεται η τακτική που ακολουθεί απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό η κυβέρνηση είναι του καλοπιάσματος αλλά και της έκθεσης στο δεξιό ακροατήριο . «Δεν μπορώ να υποψιαστώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη Ν.Δ. μετά τη δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε το κόμμα» είπε Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης ανέφερε ότι «Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα είναι μια δεύτερη προδοσία».

Να επισημάνουμε πάντως ότι σύμφωνα με πληροφορίες δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό λέγεται ότι βρίσκεται ότι ο πρώην Διευθυντής του γραφείου του στο Μαξίμου Κώστας Μπούρας. Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα του όπως εξ απορρήτων παραμένει και ο δημοσιογράφος Νίκος Τσούτσιας.

Στην ομάδα του Αντώνη Σαμαρά βρίσκεται ο πρώην ευρωβουλευτής και πρώην Γραμματέασ του Οργανωτικού Μανώλης Αγγελάκας ενώ τα οργανωτικά φαίνεται να έχει αναλάβει ο πρώην διευθυντής της ΝΔ.

Δίπλα του εμφανίζονται να είναι ο επίσης πρώην Γενικός Γραμματέας της ΝΔ Κώστας Τσιμάρας, αλλά και ο Γιώργος Λουλουδάκης.

Φυσικά κοντά του βρίσκονται και άνθρωποι που διαφωνούν με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στα εθνικά θέματα όπως ο ιστορικός Μελέτης Μελετόπουλος, ο Καθηγητής και συγγραφέας Ιωάννης Μάζης κ.α».

Εν τω μεταξύ στην τελευταία του παρέμβαση ο Αντώνης Σαμρας αναφέρθηκε στα χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στην απόφαση του Αρείου Πάγου καλώντας την κυβέρνηση να την εφαρμόσει στο ακέραιο μετά από την φημολογία περί μεσοβέζικης λύσης.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις» είπε ο πρώην πρωθυπουργός και κάλεσε άμεσα funds, servicers και τράπεζες να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των οφειλών.

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