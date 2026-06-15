Σάκης Αρναούτογλου από την Κέρκυρα: Η Ευρώπη να περάσει από τις στρατηγικές στα έργα για τα μικρά νησιά

Σαφές μήνυμα ότι τα μικρά νησιά του Ιονίου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τουριστικές καρτ ποστάλ, αλλά ως ζωντανές κοινωνίες με πραγματικές ανάγκες, δικαιώματα και προοπτική, έστειλε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, κατά την παρέμβασή του στην ημερίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 με θέμα: «Μικρά Νησιά του Ιονίου: Πρόσβαση, Διασύνδεση και Ποιότητα Ζωής. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες. Με αναφορά στα GReco Islands».

Ο κ. Αρναούτογλου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, και την Περιφέρεια για την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση για τα μικρά νησιά αφορά «την ίδια την Ελλάδα της Περιφέρειας», την Ελλάδα που κρατά ζωντανό τον τόπο, την ιστορία, τον πολιτισμό και την παραγωγή, αλλά συχνά αισθάνεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μακριά από τις πραγματικές της ανάγκες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα ευρωπαϊκή συγκυρία, μετά την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο ειδικών στρατηγικών, μίας για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μίας για τις παράκτιες κοινότητες. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, καθώς η Ευρώπη αναγνωρίζει πλέον πιο καθαρά τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές: γεωγραφική απομόνωση, υψηλό κόστος μετακίνησης, εποχικότητα, δημογραφική συρρίκνωση, κλιματική πίεση και δυσκολία πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η αναγνώριση από μόνη της δεν αρκεί.

«Το ζητούμενο είναι οι ευρωπαϊκές στρατηγικές να μη μείνουν στα χαρτιά. Να γίνουν πολιτικές, χρηματοδοτήσεις, έργα, υποδομές και καθημερινή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν στα νησιά και στις παράκτιες κοινότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου στάθηκε ιδιαίτερα στα μικρά νησιά του Ιονίου, στους Παξούς, τους Αντίπαξους, την Ιθάκη, το Μεγανήσι, τα Διαπόντια Νησιά και τις μικρές κοινότητες της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς, τονίζοντας ότι δεν είναι απλώς όμορφοι προορισμοί, αλλά κοινωνίες με οικογένειες, σχολεία, ηλικιωμένους, νέους ανθρώπους, αγρότες, αλιείς, επαγγελματίες, μικρούς παραγωγούς και ανθρώπους της καθημερινής εργασίας.

«Η νησιωτικότητα δεν είναι ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό που το θυμόμαστε μόνο σε επετείους ή συνέδρια. Είναι μόνιμη συνθήκη ζωής», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι για έναν κάτοικο μικρού νησιού μια ακύρωση δρομολογίου μπορεί να σημαίνει χαμένη ιατρική εξέταση, χαμένη εργάσιμη ημέρα ή πρόβλημα στην τροφοδοσία.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η ανάγκη να συνδεθούν η πρόσβαση, η διασύνδεση και η ποιότητα ζωής σε ένα ενιαίο σχέδιο πολιτικής. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς πρόσβαση, δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή χωρίς διασύνδεση και δεν υπάρχει παραμονή των κατοίκων στα μικρά νησιά χωρίς πραγματική ποιότητα ζωής.

Ο κ. Αρναούτογλου αναφέρθηκε επίσης στο ευρωπαϊκό δικαίωμα παραμονής στον τόπο, το λεγόμενο «Right to Stay», τονίζοντας ότι δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά ολοκληρωμένη πολιτική που περιλαμβάνει στέγη, εργασία, μεταφορές, υγεία, παιδεία, ψηφιακές υποδομές και κοινωνική συνοχή.

«Δεν αρκεί να λέμε στους νέους “μείνετε στον τόπο σας”, αν δεν μπορούν να βρουν σπίτι, εργασία και πραγματική προοπτική», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα σχολεία και στις δομές υγείας των μικρών νησιών, υπογραμμίζοντας ότι ένα σχολείο σε ένα μικρό νησί δεν είναι απλώς εκπαιδευτική μονάδα, αλλά «η καρδιά της κοινότητας», ενώ ένα περιφερειακό ιατρείο αποτελεί θεσμό ασφάλειας, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπερασπίστηκε με σαφήνεια την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της Πολιτικής Συνοχής, στέλνοντας μήνυμα ενάντια σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης των Περιφερειών και συγκεντρωτισμού των αποφάσεων.

«Η Πολιτική Συνοχής δεν είναι λογιστικό κονδύλι. Είναι η πολιτική που κρατά ενωμένη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί από τη μία να αναγνωρίζει τις ανάγκες των νησιών και από την άλλη να περιορίζει τους πόρους ή τον ρόλο των Περιφερειών», τόνισε.

Αναφερόμενος στα GReco Islands, ο Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο, μόνο όμως εφόσον δεν μείνουν μια «ωραία ταμπέλα», αλλά συνδεθούν με πραγματικές παρεμβάσεις: ενεργειακή αυτονομία, καθαρή διαχείριση απορριμμάτων, βιώσιμες μεταφορές, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη της τοπικής παραγωγής, ψηφιακές υπηρεσίες και ποιοτικό τουρισμό μικρής κλίμακας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε ένα συνεκτικό πλαίσιο έξι προτεραιοτήτων για τα μικρά νησιά:

Ειδικό ευρωπαϊκό και εθνικό σχέδιο για τα μικρά νησιά, με σταθερή χρηματοδότηση, διακριτά κριτήρια και ειδική νησιωτική ρήτρα σε κάθε πολιτική. Μόνιμες, αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές συγκοινωνίες όλο τον χρόνο, με σταθερές ακτοπλοϊκές γραμμές, καλύτερο συντονισμό δρομολογίων και αξιοποίηση υδροπλάνων όπου μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά. Πακέτο στήριξης για τη στέγη, την εργασία και την παραμονή των νέων στα μικρά νησιά, με κίνητρα εγκατάστασης, αξιοποίηση κενών δημόσιων ή δημοτικών κτιρίων και στήριξη εργαζομένων, εκπαιδευτικών, γιατρών και νέων οικογενειών. Ενίσχυση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως σχολεία, υγεία, ψηφιακές υπηρεσίες και κοινωνική φροντίδα. Πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη με όφελος για τους κατοίκους, μέσω ενεργειακών κοινοτήτων, μικρών έργων ΑΠΕ, καλύτερης διαχείρισης απορριμμάτων, προστασίας του νερού και των ακτών, τοπικών προϊόντων, βιώσιμου τουρισμού και γαλάζιας οικονομίας. Θεσμική φωνή των μικρών νησιών στην Ευρώπη, με ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων, των Περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών στον ευρωπαϊκό διάλογο.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Αρναούτογλου δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα ζητήματα των μικρών νησιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα από τις Επιτροπές Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Αλιείας, υποστηρίζοντας περισσότερους πόρους, περισσότερη ευελιξία, μεγαλύτερη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης και περισσότερη Ευρώπη κοντά στον πολίτη.

«Τα μικρά νησιά του Ιονίου δεν ζητούν συμπάθεια. Ζητούν δικαιοσύνη, πρόσβαση, υπηρεσίες, προοπτική και το δικαίωμα να παραμείνουν ζωντανά. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική είναι ένα εργαλείο. Το χρέος μας είναι να το μετατρέψουμε σε πράξη για τους ανθρώπους των νησιών και για το μέλλον τους», κατέληξε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

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