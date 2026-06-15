Bloomberg: Πώς θα απομακρυνθούν τα πλοία από το Στενό του Ορμούζ – Οι νάρκες και το ρίσκο για τους πλοιοκτήτες

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν την προσεχή Παρασκευή (19/6), το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει σταδιακά, κάτι που θα δώσει τεράστια ανάσα στις αγορές.

Σύμφωνα με το προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, το άνοιγμα θα γίνει σταδιακά, ωστόσο υπάρχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεραστούν και θα χρειαστεί χρόνος για να γίνει πλήρως λειτουργικό το πλάνο.

Γι αυτό και οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, δηλώνοντας πως περιμένουν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους που έχουν τεθεί, ώστε να εκτιμήσουν εάν οι διελεύσεις θα είναι ασφαλείς, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Bloomberg.

Πλοιοκτήτες και έμποροι δεν έχουν καταλάβει πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτό το άνοιγμα κι ενώ -σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Kpler- περίπου 600 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, ενώ άλλα 300 περιμένουν να περάσουν στην άλλη πλευρά των Στενών.

Η διέλευση, ακόμη κι αν το Ιράν την επιτρέπει άμεσα, δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια καθώς υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Πρώτος και κύριος οι νάρκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στα νερά, καθώς και η ανάγκη καθαρισμού των υφάλων των πλοίων από θαλάσσιους οργανισμούς (όπως οστρακοειδή).

Στην πράξη αναμένεται ο αριθμός των πλοίων που θα διέρχονται του Στενού να μεταβάλλεται συχνά.

Εκπρόσωπος ναυτιλιακής από την Ιαπωνία ανέφερε πως λόγω των ναρκών «δεν μπορούμε απλώς να ξεκινήσουμε βασιζόμενοι μόνο σε μια είδηση συμφωνίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Obsidian Risk Advisors, Μπρετ Έρικσον, τόνισε ότι η ασφάλεια αποτελεί την κύρια ανησυχία των πλοιοκτητών, υπογραμμίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος ή πολιτική απόφαση θα μπορούσε να επαναφέρει την ένταση και να θέσει ζωές σε κίνδυνο.

Πάνω από 300 άδεια πλοία αναμένουν στον Κόλπο του Ομάν για να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο μόλις αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα.

Τα 98 μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και τα 88 προϊόντα διύλισης, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημασία των ενεργειακών φορτίων που αποτέλεσαν βασικό στόχο στη σύγκρουση.

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Αμερικανο-Ιρανική Συμφωνία Ειρήνης ή εύθραυστη ανακωχή;