Αμερικανο-Ιρανική Συμφωνία Ειρήνης ή εύθραυστη ανακωχή;

Η πρόσφατη προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σηματοδοτεί μία από τις πιο σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στη Μέση Ανατολή.

Παρότι παρουσιάζεται από τις δύο πλευρές ως βήμα αποκλιμάκωσης και σταθεροποίησης, τα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται περισσότερο για ένα εύθραυστο πλαίσιο κατανόησης, παρά για οριστική ειρήνη.

Στο επίκεντρο παραμένουν κρίσιμα και άλυτα ζητήματα, όπως:

Τα Στενά του Ορμούζ.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και

οι περιφερειακές συγκρούσεις με επίκεντρο τον Λίβανο.

Το πλαίσιο της συμφωνίας και οι βασικές προβλέψεις

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα ενεργά μέτωπα και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με την Ουάσιγκτον να δηλώνει ότι θα παραμείνουν «ανοιχτά και χωρίς διόδια».

Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει πλήρως την αμερικανική ερμηνεία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διατήρησης ιρανικού ελέγχου ή οικονομικών ρυθμίσεων για τη διέλευση.

Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου στη Γενεύη, αλλά μέχρι τότε οι όροι παραμένουν ρευστοί.

Πάντως μέχρι στιγμής, η εικόνα που διαμορφώνεται παραπέμπει περισσότερο σε διαχείριση της έντασης παρά σε οριστική επίλυση των στρατηγικών διαφορών.

Τα Στενά του Ορμούζ ως στρατηγικός κόμβος αβεβαιότητας

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο σημείο τριβής.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου διέρχεται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα, καθιστώντας το κρίσιμο τόσο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια όσο και για την παγκόσμια οικονομία.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Αντίθετα, το Ιράν αντιμετωπίζει τα Στενά ως «στρατηγικό εργαλείο επιρροής και αποτροπής».

Η διαφορά αυτή αποκαλύπτει ότι η συμφωνία δεν έχει επιλύσει τον πυρήνα της γεωοικονομικής αντιπαράθεσης.

Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με πτώση στις τιμές του πετρελαίου, ευελπιστώντας σε αποκλιμάκωση των εντάσεων και σταθεροποίηση της κατάστασης.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η πραγματική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα απαιτήσει χρόνο και σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας.

Σε κάθε περίπτωση, τα Στενά παραμένουν πιθανό σημείο επανέναρξης της συγκρουσιακής κατάστασης, εφόσον δεν ευοδωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.

Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος παραμένει ανοιχτό

Το δεύτερο μείζον εκκρεμές ζήτημα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις πολιτικές δηλώσεις περί ειρηνικού χαρακτήρα, δεν υπάρχει σαφής συμφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά ούτε και για το μέλλον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η Ουάσιγκτον επιμένει σε αυστηρό πλαίσιο περιορισμών, συνδέοντας την άρση κυρώσεων με επαληθεύσιμα βήματα συμμόρφωσης.

Αντίθετα, η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε λύση που θα περιόριζε τη στρατηγική της αυτονομία, αποδεχόμενη μόνο προσωρινές ή μερικές δεσμεύσεις.

Η πρόβλεψη για 60 ημέρες περαιτέρω διαπραγματεύσεων δείχνει ότι το ζήτημα των πυρηνικών παραμένει ανοιχτό και εν δυνάμει εκρηκτικό, με ιστορικό προηγούμενων αποτυχημένων συμφωνιών να βαραίνει το κλίμα.

Ας μην ξεχνάμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θεωρείται από πολλούς η βασική αιτία της αρχικής κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Ως εκ τούτου, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει το πιο δύσκολο πεδίο γεφύρωσης, με περιορισμένα περιθώρια συμβιβασμού στο άμεσο μέλλον.

Το ανοιχτό μέτωπο του Λιβάνου

Ένα ακόμη αμφιλεγόμενο σημείο αφορά την επέκταση της κατάπαυσης πυρός στο μέτωπο του Λιβάνου. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η συμφωνία καλύπτει όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η αμερικανική πλευρά αποφεύγει ρητή αναφορά.

Η συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ενισχύει την αβεβαιότητα, καθώς η οργάνωση λειτουργεί ως βασικός περιφερειακός βραχίονας του Ιράν.

Μάλιστα, η απουσία του Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις αυξάνει τον κίνδυνο ανεξάρτητων στρατιωτικών ενεργειών, που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τη συμφωνία.

Η εξέλιξη της σύγκρουσης Ισραήλ–Χεζμπολάχ θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό κατά πόσο η αποκλιμάκωση μπορεί να διατηρηθεί ή να υπονομευθεί από τους περιφερειακούς δρώντες.

Πολιτικές αντιδράσεις και διεθνής διάσταση

Όπως ήταν αναμενόμενο, η προκαταρκτική συμφωνία προκάλεσε μεικτές αντιδράσεις διεθνώς. Ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ζητούν σαφείς δεσμεύσεις για τη σταθερότητα της περιοχής.

Στο εσωτερικό του Ιράν, σκληροπυρηνικές πολιτικές δυνάμεις εκφράζουν την αντίθεσή τους, θεωρώντας ότι η συμφωνία υπονομεύει τη στρατηγική αποτροπής της χώρας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχα, η συμφωνία προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με άλλους να τη θεωρούν διπλωματική επιτυχία και άλλους επικίνδυνο συμβιβασμό.

Το εύρος των διεθνών αντιδράσεων υπογραμμίζει αφενός τη γεωπολιτική πολυπλοκότητα της συμφωνίας, αφετέρου τα διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα που διακυβεύονται.

Ειρήνη ή προσωρινή παύση εχθροπραξιών;

Παρά τον ιστορικό χαρακτήρα που αποδίδεται στην προκαταρκτική αμερικανοϊρανική συμφωνία, τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν πρόκειται για πλήρη ειρήνη αλλά για μια εύθραυστη ανακωχή.

Τα κρίσιμα ζητήματα – τα Στενά του Ορμούζ, το πυρηνικό πρόγραμμα και οι περιφερειακές συγκρούσεις – παραμένουν ανοιχτά.

Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα κρίνει εάν αυτή η συμφωνία θα εξελιχθεί σε σταθερό πλαίσιο ασφάλειας για τη Μέση Ανατολή ή αν θα αποτελέσει μια ακόμη προσωρινή παύση.

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