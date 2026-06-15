Η Ευρώπη χαιρετίζει την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά θέλει άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – «Θα πάρει μέχρι και δύο μήνες»

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πανηγυρίζουν για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η οποία περιμένουν να φέρει το επόμενο διάστημα και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ που έχει προκαλέσει «έμφραγμα» στην αγορά.

Και αυτό στο οποίο εστιάζουν πέρα από την συμφωνία, είναι να υπάρξει ταχεία εφαρμογή της.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία, τονίζοντας όμως ότι «προτεραιότητα τώρα είναι η ταχεία και πλήρης εφαρμογή της από όλα τα μέρη».

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει «άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», χαρακτηρίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ως «ουσιώδη για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία».

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία-πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

«Και φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται. Για ακόμη μία φορά η Ευρώπη καλεί όλα τα μέρη να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και να εφαρμόσουν μια πραγματική κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη σύνοδο της G7 αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία θα συζητήσουν το ζήτημα.

Ο Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι προσβλέπει «στο τέλος αυτού του δαπανηρού πολέμου».

Σε ανάρτησή του στο X πρόσθεσε ότι «τα όπλα πρέπει πλέον να σιγήσουν και οι εκκρεμείς διαφορές να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε τη συμφωνία-πλαίσιο ως «μια πιθανή σημαντική πρόοδο».

Όπως είπε, η συμφωνία μπορεί να «δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο για βαθύτερες διαπραγματεύσεις».

Χαιρετίζει και το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας», τονίζει. «Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία», αναφέρει

Ο Κιρ Στάρμερ επίσης συνεχάρη τον Τραμπ και τους διαπραγματευτές που κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι αυτό θα «μειώσει τις οικονομικές πιέσεις» που αντιμετωπίζουν οι Βρετανοί και οι πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου χαρακτήρισε επίσης τη συμφωνία ως «μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη» που θα αποκαταστήσει την «ασφάλεια και τη σταθερότητα» τόσο στην περιοχή όσο και παγκοσμίως.

«Το πλήρες άνοιγμα στο Ορμούζ μπορεί να πάρει εβδομάδες ή και 2 μήνες»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί η «συμφωνία» την Παρασκευή, «με σκοπό την αποναρκοθέτηση».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον απόστρατο υποναύαρχο του αμερικανικού ναυτικού Μαρκ Μοντγκόμερι, μπορεί να χρειαστούν «από εβδομάδες έως και μήνες» για να καθαριστούν οι νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ώστε αυτό να λειτουργήσει πλήρως.

Όπως εξήγησε, αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση όλων των ναρκών, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη διέλευση πλοίων χωρίς τη συνεχή παρουσία αμερικανικών ή συμμαχικών πολεμικών σκαφών για επιτήρηση και εκκαθάριση διαδρομών.

Πρόσθεσε ότι μπορεί να χρειαστούν έως και δύο μήνες για να αισθανθεί η παγκόσμια οικονομία την «πλήρη ανακούφιση» από τους περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαίου μετά την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας, αν και κάποια «άμεση ανακούφιση» θα μπορούσε να φανεί μέσα σε μία εβδομάδα.

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